Эстония отрывается в таблице коэффициентов УЕФА от России

В Лиги чемпионов, Россию представлял питерский "Зенит", который принимал итальянский "Ювентус" и был близок к ничьей, но пропустил в самой концовке матча (0:1). В Лиге европы 2 представителя из России. Это московский "Спартак", принимавший в москве "Лестер" из англии. Матч вышел очень веселым, где "Спартак" вел в счете 2:0,но в итоге проиграл 3:4. И московский "Локомотив", который играл тоже в москве, но с турецким "Галатасараем". Московский "Локомотив" проиграл (0:1) в схожей с питерским "Зенитом" игре, пропустив тоже в самой концовке. Представителей России в Лиге конференции нет.

Эстонская "Флора" играла на Кипре в третьем туре Лиги конференции против "Анортосиса" и уже на 28 минуте проигрывала (2:0), но вскоре, благодаря голам Рауна Саппинена, смогла отыграться и завоевать исторические первые очки в еврокубках.

Как рассчитывается коэффициент страны за сезон?

Сумма набранных очков всеми клубами этой страны в еврокубках делится на количество клубов, выступающих в сезоне. При этом на групповом этапе победа даёт два очка, ничья — одно, а поражение — ничего. На данный момент у России за нынешний сезон 21/22 (2.500 балов), у Эстонии на данный момент (2.666 баллов).

В любом случае уровень футбола в России и Эстонии разный, но учитывая, что в групповой стадии от Эстонии 1 клуб, а от России 3 клуба и уровень соперников разный, но именно благодаря таким маленьким успехам, шаг за шагом и будет развиваться и дальше футбол в нашей стране.