Автодилер: проблема с чипами продолжается. Чтобы весной получить новую машину, заказать нужно уже сейчас

По словам менеджера по продажам Topauto Янека Эскора, статистика по продажам автомобилей в Эстонии за третий квартал показала, что продавцы автомобилей восстановились от спада предыдущего года, и что спрос вновь вырос до предшествовавшего пандемии COVID-19 уровня, то есть до уровня 2019 года. Тем не менее, в связи с глобальной проблемой дефицита чипов значительно увеличились сроки поставок, и улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится.

”Сегодня сроки поставок новых автомобилей длиннее, чем в доковидный период, и при заказе машины стоит рассчитывать на шестимесячное ожидание. Тем, кто хочет весной получить новую машину, следует заказать ее уже сейчас. Склады практически пусты, и заказавший автомобиль позднее также позднее его и получит”, — объяснил Эскор.

К примеру, среди предлагаемых Topauto машин, согласно полученной от заводов информации, в случае сроков поставки самых популярных моделей Hyundai и SEAT стоит рассчитывать на шестимесячное ожидание, а более мощных и крупных машин может потребоваться ждать еще дольше. По словам Эскора, интерес людей к покупке машин остается высоким, о чем говорит и все более увеличивающееся количество пробных поездок.

”Активно покупают и более маленькие автомобили, такие как SEAT Ibiza или Hyundai Bayon, срок поставки которых может быть меньше полугода, — сказал Эскор. — Некоторые клиенты уже сегодня отказались от идеи купить новую машину и продолжают дальше ездить на уже имеющейся, однако многие покупатели знают, что ситуация на рынке не изменится, и готовы ждать”.

Кроме того, сохранится дефицит и на подержанные автомобили, так как машины в хорошем состоянии покупаются очень быстро, оставаясь на рынке считанные дни, или даже часы. По словам Эскора, на складе подержанных автомобилей Topauto осталась только треть парка машин, который существовал до начала пандемии коронавируса.