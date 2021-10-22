Футзал Скандинавии: начало положено!

Чемпион Финляндии «КаДи», которому на следующей неделе предстоит старт в групповом раунде Лиги чемпионов, уверенно начал защиту титула. В четырёх стартовых матчах сезона «Кампуксен Динамо» одержало четыре победы: 6:3 против «СоВо», 7:1 против АУ, гостевой разгром «Мэд Макс» 8:0 и тяжелая домашняя победа 3:2 над одним из основных конкурентов «Кеми». Именно две эти команды разыгрывали золотые медали в финале плей-офф прошлого сезона, и тогда «КаДи» в трёх матчах оказался сильнее. И вот теперь на старте нового сезона клуб из Ювяскюля вновь победил «Кеми», доказав неслучайность прошлогодней виктории. Отметим, что «Кеми» начал сезон неудачно: лишь пять очков в трёх матчах, однако серебряные медалисты прошлого чемпионата могут сетовать на тяжелый календарь – на старте сезона, помимо «КаДи» им пришлось встретиться с «Акаа» (победа по пенальти 5:4) и «Виеска» (5:3).

Главным преследователем «КаДи» на данный момент является ГФТ, вылетевший в прошлом сезоне на стадии четвертьфинала. Клуб из Эспоо пока не проигрывал, но одну из побед одержал по пенальти. Впрочем, в отличие от «Кеми», ГФТ получил очень легкий календарь на старте: «СоВо», ТПК, ТоПВ и «ЙоСеПа» никак нельзя назвать сложными соперниками. Уже в следующем туре «золотым» предстоит важное испытание на прочность – гостевой матч против «КаДи».

В Швеции лидерство после пяти туров захватил «СК Эребру», набрав 13 очков из 15 возможных. Впервые в этом сезоне «черно-белые» не смогли победить в минувшие выходные - «Уддевалла» свела матч вничью 2:2. Действующий чемпион «Хаммарбю», пробившийся в основной раунд Лиги чемпионов после победы на эстонским «Виимси Смсраха», пока не оправдывает высоких ожиданий – 10 очков после пяти туров. «Бело-зелёные» сыграли вничью с «Бурос АИК» (1:1) и умудрились проиграть новичку высшего дивизиона «Сталлархольменсу» (1:2).

На дне турнирной таблице уверенно обосновалась «Либерта», имеющая не только ноль очков после пяти туров, но и катастрофическую разницу мячей – 5:51.