22.10.2021, 15:50
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 59-летней женщины
PPA
Полиция просит помощи общественности, чтобы установить местонахождение 59-летней жительницы Вырумаа Лилиан-Ханны, с которой родственники общались последний раз в прошлом году.
По словам родственников, женщина уехала из Вырумаа весной 2020 года, в последний раз родственникам удалось связаться с ней по телефону осенью. Тогда женщина не рассказала, где она находится, и после этого с ней невозможно связаться. Возможно, что она уехала за границу.
Ее рост 174 см, у нее темно-каштановые волосы и карие глаза.
Если кто-то видел эту женщину в течение последнего года или знает, где она может находиться, полиция просит сообщить об этом по э-почте margus.puhm@politsei.ee или номеру 786 8207.
Если сама Лилиан-Ханна видит это сообщение, ее просят связаться с родственниками и сообщить, что с ней все в порядке.