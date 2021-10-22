ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 59-летней женщины

По словам родственников, женщина уехала из Вырумаа весной 2020 года, в последний раз родственникам удалось связаться с ней по телефону осенью. Тогда женщина не рассказала, где она находится, и после этого с ней невозможно связаться. Возможно, что она уехала за границу.

Ее рост 174 см, у нее темно-каштановые волосы и карие глаза.

Если кто-то видел эту женщину в течение последнего года или знает, где она может находиться, полиция просит сообщить об этом по э-почте margus.puhm@politsei.ee или номеру 786 8207.

Если сама Лилиан-Ханна видит это сообщение, ее просят связаться с родственниками и сообщить, что с ней все в порядке.