Президент Алар Карис выступил с обращением: нужно действовать! Недалеко то время, когда каждый из нас потеряет от коронавируса своего знакомого

Сегодня у нас проблема. Ситуация в больницах ухудшается с каждым часом. Разговор во время нашей встречи с руководителями четырех крупных больниц был очень понятным. Для лечения одного больного COVID-19 требуется в два раза больше персонала, чем для обычного, и восстановительное лечение длится долго.

Наши врачи, медсестры, санитары и вся медицинская система измучена пандемией коронавируса и дополнительной работой. Очень большое число наших соотечественников не попадет в ближайшем будущем со своими проблемами в уже запланированное время к врачу, к примеру, на плановую операцию или обследование. Не так далеко то время, когда мы все будем знать кого-то, кто, не болея коронавирусом, пострадает в кризисное время, потому что его не направят вовремя на лечение. Или медик будет так утомлен или "опустошен", что будет больше не в силах работать в больнице или центре семейных врачей. Или мы будем все знать кого-то, кто умер.

Наше общество настолько маленькое, что мы должны друг друга беречь. Каждого.

Призываю вас глубоко задуматься: что каждый, каждый человек в Эстонии, мог бы персонально сделать, чтобы прямо сейчас помочь нашим врачам, медсестрам и обсуживающему персоналу. Будет ли это вакцинация, дистанционная работа, соблюдение дистанции с окружающими, отказ от семейных торжеств, ношение маски или что-либо другое, но мы все должны сейчас чего-то предпринять. Каждый по своему усмотрению и возможностям. Но нужно действовать, и действовать нужно немедленно.

Оберегая друг друга, мы поможем врачам, медсестрам и санитарам, чтобы они смогли помочь нам. К сожалению, руководство больниц не ощущает, что ограничения в обществе работают, и их соблюдают.

Мы все на этом свете сделали свой первый вздох благодаря медицинским работникам, и многие из нас сделают свой последний вздох под их опёкой. Будем же действовать сейчас так, чтобы у как можно большего числа эстоноземельцев последний вздох был позже — не сегодня, завтра или на следующей неделе.