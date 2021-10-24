Полиция напоминает: проверьте, помните ли вы ПИН-коды своих документов

Главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Элийза Сау подчеркивает, что это изменение не касается людей, которые знают ПИН-коды своего документа либо которые хранят выданный им конверт с ПИН-кодами в надежном месте и имеют возможность при необходимости посмотреть коды. Конверт с кодами всегда выдается вместе с документом и его следует хранить бережно, тогда документ без помех можно использовать цифровым образом до конца срока действия документа.

„Люди, чей документ выдан до 30 ноября 2018 года, могут при необходимости ходатайствовать о новых ПИН-кодах до конца этого года в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны или в зарубежных представительствах Эстонской Республики. С нового года в случае, если вы забудете ПИН-коды или потеряете конверт с кодами от документа, который был выдан до 30 ноября 2018 года, и вам потребуется воспользоваться документом дигитально, придется заказывать новый документ", — сказала Сау. Если человек не помнит ПИН-коды своего документа, то такой документ до конца срока действия можно использовать для физического установления личности, а также для диги-рецепта.

Если ваш документ выдан до 30 ноября 2018 года, вы не помните ПИН-коды или потеряли конверт с кодами, и вам все же нужны коды, то для получения нового конверта в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны следует уплатить госпошлину в пять евро, в зарубежном представительстве — 20 евро.

С 1 января 2022 года новые конверты с кодами для документов, выданных до 30 ноября 2018 года, выдаваться не будут, так как используемое до сих пор техническое решение устарело и продолжать предлагать эту услугу не является возможным.

Сообщение такого же содержания полиция вышлет по электронной почте всем тем пользователям документа, которых касается это изменение.

Помните, что ПИН1 нужен, чтобы идентифицировать вас в цифровой среде, а ПИН2 — это ваша подпись.