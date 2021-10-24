Со следующего года повышается ставка городского пособия для детей с ограниченными возможностями

По состоянию на февраль текущего года в Таллинне проживают 2148 детей с ограниченными возможностями. В прошлом году из городского бюджета было выплачено 138 300 евро в качестве пособий для детей с ограниченными возможностями. Дополнительное пособие в Таллинне выплачивается ребенку с ограниченными возможностями ежегодно в месяц его рождения. Ходатайство подается однократно, после чего пособие выплачивается раз в год. Ходатайствовать о пособии для ребенка с ограниченными возможностями можно при условии, что ребенок является жителем Таллинна и ему менее 16 лет, ребенку поставлена инвалидность, а постоянным местом жительства хотя бы одного из родителей является город Таллинн по крайней мере с 1 января календарного года, предшествующего году подачи ходатайства на получение пособия.