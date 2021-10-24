Со следующего года повышается ставка городского пособия для детей с ограниченными возможностями(1)
По состоянию на февраль текущего года в Таллинне проживают 2148 детей с ограниченными возможностями. В прошлом году из городского бюджета было выплачено 138 300 евро в качестве пособий для детей с ограниченными возможностями. Дополнительное пособие в Таллинне выплачивается ребенку с ограниченными возможностями ежегодно в месяц его рождения. Ходатайство подается однократно, после чего пособие выплачивается раз в год. Ходатайствовать о пособии для ребенка с ограниченными возможностями можно при условии, что ребенок является жителем Таллинна и ему менее 16 лет, ребенку поставлена инвалидность, а постоянным местом жительства хотя бы одного из родителей является город Таллинн по крайней мере с 1 января календарного года, предшествующего году подачи ходатайства на получение пособия.
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, город продолжает работу над упорядочением правовых актов, регулирующих социальную сферу. Изменение ставок социальных пособий является частью этого процесса.
”К примеру, если ранее ставки социальных пособий определялись пятью постановлениями городской управы, то с 1 января 2022 года они будут собраны в один документ. Это даст нуждающемуся в помощи человеку лучший обзор выплачиваемых городом пособий, — уточнила Бешкина. — Наряду с вышеупомянутыми ставками социальных пособий, целью поправок, которые ранее вносились в городские постановления, так же было сделать условия жизни нуждающихся в помощи горожан более гуманными, доступными и простыми. Другими словами — ориентированными на нуждающегося в помощи человека”.
Вступающее в силу со следующего года положение определяет размеры пособий, зависящих от уровня дохода, а также универсальных пособий и объем использования услуги социального транспорта. Другие ставки социальных пособий, за исключением пособия для детей с ограниченными возможностями, останутся прежними. Постановление вступит в силу 1 января 2022 года.