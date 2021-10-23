КАРТА | В Пыхья-Таллинне начинается реконструкция улицы Ситси

Старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап отметила, что улица Ситси является одной из самых оживленных улиц района.

”Это артерия Пыхья-Таллинна, соединяющая Пельгулинн и Копли, а с учетом быстрых темпов развития района нагрузка на эту улицу, вероятнее всего, возрастет еще больше, — сказала Мануэла Пихлап. — Нынешнее состояние дороги является неудовлетворительным, ее ожидает серьезная реконструкция. В ходе работ на отрезке между улицами Сыле и Копли будут заменены бордюры, восстановлено озеленение. На проезжую часть и тротуар положат новый асфальт, нанесут разметку. На перекрестках улицы Ситси, а также ул. Сыле и ул. Копли будут обновлены водопровод и канализация”.

Старейшина также отметила, что ремонт улицы сделает передвижение жителей района — как пешеходов, так и любителей легкого транспорта — значительно удобнее.

”Но я прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые неизбежно возникнут из-за ремонтных работ”, — сказала Мануэла Пихлап.

Заказчик ремонта улицы — Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектную документацию составило T-Model OÜ, работы будет выполнять InfraRoad OÜ. Договорная стоимость работ составляет более 1,13 млн евро, из которых почти 287 000 евро являются долей софинансирования предприятия AS Tallinna Vesi. Договорной срок сдачи объекта — июль 2022 года.

На время ремонта улица Ситси будет закрыта для движения любого транспорта, но жителям окрестностей обеспечат доступ к жилищам.