Спасательный департамент: за девять месяцев в водоемах утонули 47 человек

”Если в прошлом году заставляло беспокоиться количество утонувших пожилых людей, то в этом году в группе риска скорее люди 31-40 лет — так часто люди этого возраста не тонули уже много лет”, — сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс. ”В условиях пандемии люди стали чаще выбираться на природу и наслаждаться различными удовольствиями, которые она предлагает, что приводит к рекордному числу утонувших именно во время купания, рыбалки, катания на лодке и других действиях, связанных с водой. К сожалению, ситуация не лучше и у наших соседей — Финляндии и Швеции, которые достигли числа утонувших за весь прошлый год за первые восемь месяцев этого года”, — пояснил Саареметс.

В 2021 году за девять месяцев утонули 47 человек, из которых 40 мужчин и 7 женщин. В происшествиях на воде погибли также двое детей. За последние десять лет не было так много утонувших в море, как в этом году — каждый третий, причём в летний период люди гибнут чаще на озёрах. Из-за падения в воду за девять месяцев умерли 14 человек, из которых 9 были в состоянии алкогольного опьянения. Большинство утонувших, кто не употреблял алкоголь, были пожилые люди с проблемами со здоровьем, а также один ребёнок. Основными местами утопления были пруды и канавы, один человек утонул в ванне. На сегодняшний момент в этом году во время рыбалки утонули 9 человек, что является самым высоким числом утонувших рыбаков за последние года. Почти половина из них были пьяны.