Спасательный департамент: за девять месяцев в водоемах утонули 47 человек
”Если в прошлом году заставляло беспокоиться количество утонувших пожилых людей, то в этом году в группе риска скорее люди 31-40 лет — так часто люди этого возраста не тонули уже много лет”, — сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс. ”В условиях пандемии люди стали чаще выбираться на природу и наслаждаться различными удовольствиями, которые она предлагает, что приводит к рекордному числу утонувших именно во время купания, рыбалки, катания на лодке и других действиях, связанных с водой. К сожалению, ситуация не лучше и у наших соседей — Финляндии и Швеции, которые достигли числа утонувших за весь прошлый год за первые восемь месяцев этого года”, — пояснил Саареметс.
В 2021 году за девять месяцев утонули 47 человек, из которых 40 мужчин и 7 женщин. В происшествиях на воде погибли также двое детей. За последние десять лет не было так много утонувших в море, как в этом году — каждый третий, причём в летний период люди гибнут чаще на озёрах. Из-за падения в воду за девять месяцев умерли 14 человек, из которых 9 были в состоянии алкогольного опьянения. Большинство утонувших, кто не употреблял алкоголь, были пожилые люди с проблемами со здоровьем, а также один ребёнок. Основными местами утопления были пруды и канавы, один человек утонул в ванне. На сегодняшний момент в этом году во время рыбалки утонули 9 человек, что является самым высоким числом утонувших рыбаков за последние года. Почти половина из них были пьяны.
”Независимо от того, проводить ли параллели с эмоциональным состоянием людей в условиях коронавируса или принимать проблему повсеместного употребления алкоголя в нашем обществе, очевидно, что более половины всех утонувших были в состоянии алкогольного опьянения”, — говорит Виктор Саареметс. В этом году было самоё теплое лето за последние года, во время которого было два очень жарких периода, которые манили людей разных возрастов в воду. Этим летом утонули 25 человек и из них 12 совершеннолетних были пьяны (52% от утонувших совершеннолетних). ”Алкоголь и купание — вещи несовместимые. Роковым может стать даже небольшое количество алкоголя. Под воздействием алкоголя организм работает по-другому, свои физические возможности оцениваются неправильно, поэтому несчастье может случиться очень быстро. Свои возможности нужно оценивать адекватно и трезвому человеку. Самый яркий пример, который можно сейчас привести — это человек, который не умел плавать, решил спасти тонущего человека, из-за чего отдал свою жизнь”, — объяснил Саареметс. Летом, во время жаркой погоды в неделю в среднем тонуло три человека.
В этом году по состоянию на 21 октября утонули 50 человек, в прошлом году за этот же период утонули 52 человека.