22.10.2021, 14:55
ВИДЕО | Ужасающий случай: ехавший на красный свет автомобиль чуть не задавил пешехода(3)
Центр надзора за дорожным движением опубликовал в социальных сетях видео о имевшем место в Таллинне инциденте.
”Этот пешеход может считать вчерашний днем своим вторым днем рождения. Пешеход, переходивший дорогу на разрешающий сигнал светофора, к счастью, вовремя заметил водителя автомобиля, проигнорировавшего красный свет, и быстрые действия спасли его от самого худшего”, — написано в публикации.
Инцидент произошел на Пярну мнт., возле автобусной остановки Kalev. К настоящему моменту с помощью очевидца водитель был найден и наказан. Сначала водитель утверждал, что для него горел зеленый свет, но позже признал, что не заметил красный.
За выезд на перекресток или пешеходный переход на красный свет предусмотрено наказание в размере до 100 штрафных единиц (400 евро) или лишение прав на срок до шести месяцев.