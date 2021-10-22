ВИДЕО | Ужасающий случай: ехавший на красный свет автомобиль чуть не задавил пешехода

”Этот пешеход может считать вчерашний днем своим вторым днем рождения. Пешеход, переходивший дорогу на разрешающий сигнал светофора, к счастью, вовремя заметил водителя автомобиля, проигнорировавшего красный свет, и быстрые действия спасли его от самого худшего”, — написано в публикации.

Инцидент произошел на Пярну мнт., возле автобусной остановки Kalev. К настоящему моменту с помощью очевидца водитель был найден и наказан. Сначала водитель утверждал, что для него горел зеленый свет, но позже признал, что не заметил красный.

За выезд на перекресток или пешеходный переход на красный свет предусмотрено наказание в размере до 100 штрафных единиц (400 евро) или лишение прав на срок до шести месяцев.