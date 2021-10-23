МНЕНИЕ | Вилья Кийслер: cвобода быть тупым

Однако, ни одна страна не сможет защитить свой народ от тупости, затягивающей в трясину. Ещё хуже то, что о глупости нельзя убедительно говорить. Каждый же думает, что речь идёт о ком-то другом. Глупый — это всегда кто-то третий. Всегда.

Медленно приходящее осознание того, что по образу мышления мы всё-таки относимся к восточно-европейцам, может быть очень болезненным. Особенно тяжело выносить эту ментальность людям, которые для защиты от тяжелой болезни со своей стороны сделали всё возможное: привились при первой возможности, носили маски, избегали контактов, укрепляли иммунную систему, поддерживали здоровые привычки своих близких.

И если их настигнет болезнь, как это бывает даже с самыми здоровыми людьми, они останутся без медицинской помощи, ведь больницы заполнены непривитыми пациентами с COVID. А деньги, выделенные на лечение последних, летят на ветер, в то время как медицинская система, которая находится на грани истощения, вынуждена признавать, что оказанная помощь не спасла жизнь. Отчаяние людей, обратившихся с любой другой проблемой и оставшихся за дверями больниц, переполненных ковидными больными, справедливо и болезненно. Никогда прежде солидарная медицинская система, отдающая предпочтение непривитым людям, не казалась такой несправедливой из-за эгоизма, неосведомленности и чистой воды глупости,.

Да, партии в коалиции действовали, — хотя правильнее будет сказать бездействовали — с необычайным цинизмом. Оттягивали принятие необходимого решения непозволительно долго из-за проходящих муниципальных выборов. Только что принятые ограничения должны были ввести уже давным-давно. Очевидно, что за две недели это не даст необходимого результата. И тут уже рукой подать до такого желанного для председателя партии центристов Юри Ратаса чрезвычайного положения — с комендантским часом, как в Латвии. Вполне вероятно, что принятие этих ограничений уже согласовано. Пусть две недели держатся ограничения партии премьер-министра, а потом введем ограничения центристов — партии друзей антивакцинаторов. При власти даже находится министр, который против вакцин. И даже несмотря на то, что он свою работу не выполняет, управы на него нет.