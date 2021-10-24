Возобладал здравый смысл: уровень вакцинации в тюрьмах выше, чем на свободе. Меняется порядок предоставления свиданий

"Сейчас привито 78% заключенных, включая арестованных", - сообщила советник министерства Теэле Сихтмяэ.

В целом по Эстонии сегодня вакцинировано 64,4% взрослого населения. Получается, в деле иммунизации осужденные гораздо более активны.

По состоянию на 18 октября в тюрьмах страны находились (вместе с арестованными) 2 253 человека. Вакцинация проходит на добровольных началах.

Согласно статистике Минюста, в эту осеннюю волну коронавируса больничное лечение потребовалась одному заключенному с COVID-19. Сегодня он уже вернулся в тюрьму.

За время пандемии ни один заключенный от коронавирусной инфекции не умер.

Что касается тестирования, то тесты делаются всем, у кого появились симптомы простуды. В этом месяце, к тому же, прошло сплошное тестирование в Вируской и Тартуской тюрьмах.

Сейчас в трех тюрьмах находятся 106 человек, чьи тесты на COVID-19 имеют на данный момент положительный результат.

В тюрьмах действует порядок, по которому непривитые заключенные носят за пределами камеры маски. В необходимых случаях тюрьмы вводят масочный режим и для вакцинированных заключенных.

"Со следующей недели мы будем регистрировать посетителей для свидения с заключенными только при наличии справки о вакцинации или врачебной справки о том, что конкретный посетитель не может быть вакцинирован по медицинским показаниям", - сказала Сихтмяэ.

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