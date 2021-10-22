Профессор о резком росте количества вируса в сточных водах: через полторы недели ждем всплеска заболеваемости

”Быстрый рост заболеваемости мы наблюдали уже в течение определенного времени, но такого резкого роста вируса в сточных водах и количества заболевших мы ранее не видели”, — отметил он.

Профессор добавил, что более заразный дельта-штамм может влиять на увеличение показателей заболеваемости, но не количество вируса в сточных водах.

Основной вопрос заключается в том, насколько быстро вирус достигнет невакцинированных людей того возраста, в котором вирус переносится труднее всего. ”Они увеличивают нагрузку на больницы и больше остальных влияют на происходящее в обществе”.

Тенсон отметил, что сейчас вирус быстро распространяется среди детей и молодежи, а от них переходит родителям и прародителям, которые с большой долей вероятности будут переносить болезнь намного тяжелее.

”Среди детей и молодежи также необходимо предупреждать распространение вируса, начав хотя бы с того, чтобы разные классы не соприкасались друг с другом, например, в кружках”, — сказал эксперт.

Исследование сточных вод показывает также, где ситуация хуже, а где лучше. Очень высокий уровень вируса на этот раз выявлен в Ида-Вирумаа. ”Это, безусловно проблема, несмотря на то, что, скорее всего, там и больше людей с естественным иммунитетом”, — отметил Тенсон.