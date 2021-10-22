Кристо Тохвер показал шесть желтых карточек в матче Лиги Европы

Единственный гол в матче забил Рикардо Орта на 7-й минуте матча. Тохвер судил весь матч, а его помощниками были так же представители Эстонии, Силвер Кыйв и Стен Клаасен, четвертым судьей — Юрий Фришер. Тохвер раздал шесть желтых карточек (четыре карточки хозяевам, две — гостям).