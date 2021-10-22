22.10.2021, 15:11
Кристо Тохвер показал шесть желтых карточек в матче Лиги Европы
Foto: Hendrik Osula
Ведущий футбольный арбитр Эстонии Кристо Тохвер во второй раз выступил в Лиге Европы в этом году, Тохвер судил встречу подгруппы F, на которой чемпион Болгарии "Лудогорец" проиграл дома португальскому клубу ”Брага” 0:1.
Единственный гол в матче забил Рикардо Орта на 7-й минуте матча. Тохвер судил весь матч, а его помощниками были так же представители Эстонии, Силвер Кыйв и Стен Клаасен, четвертым судьей — Юрий Фришер. Тохвер раздал шесть желтых карточек (четыре карточки хозяевам, две — гостям).
Первой игрой Тохвера в Лиге Европы в этом году был матч 1-го тура между венским "Рапидом" и бельгийским "Генком" (0:1).