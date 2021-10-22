Первое место общепита получило предписание: либо проверяете справки, либо — штраф и принудительная мера

Речь идет о расположенном в Рапласком культурном центре кафе Hollivuud.

Представители департамента и полиции 2 сентября провели проверку на месте и установили, что ни справок, ни результатов тестов в заведении действительно не спрашивают.

Представившаяся членом правления фирмы женщина заявила чиновникам, что эффективность вакцин не доказана, но пообещала со следующей недели начать выполнять распоряжение правительства. Этого однако сделано не было, что подтвердила следующая проверка, произведенная через неделю. Работник заведения сказал, что владелец принял решение и далее не требовать у клиентов справок.

На основании данного факта департамент начал в отношении фирмы FP Arendus надзорное производство, в ходе которого от владельцев не поступило ни одного официального ответа или пояснения.

Вчера предприятию было вынесено предписание о незамедлительном исполнении мер безопасности и предупреждение о штрафе в размере 2000 евро в случае невыполнения этого требования. Если и штраф не возымеет действие, то департамент ”использует возможность применения непосредственного принуждения”.

На днях пресс-секретарь Департамента здоровья Имре Каас сообщил, что в течение этой недели ведомство согласует усиленные меры контроля с Департаментом полиции и погранохраны. На следующей неделе начнутся совместные рейды, при этом стороны могут осуществлять проверки и независимо друг от друга.

”Время предупреждений прошло”, — подчеркнул он.