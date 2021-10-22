ФОТО | Обвиняемые в присвоении миллиона евро руководители сберегательного общества ERIAL предстали перед судом

Судебное заседание должно было начаться в 10:00, но начало задержалось на час из-за того, что опоздал один из обвиняемых, Роберт Хирв.

Из связанных с делом обвиняемых двое — Софья Певзнер-Белошитски и Кристийна Ковалевич -в начале недели избежали судебной скамьи благодаря оппортунитету. Такое предложение сделала госпрокурор Сигрид Нурм, так как вина женщин была небольшой и они не получили преступного дохода от своей деятельности.

Таким образом Певзнер-Белошитски заплатила 2300 евро за завершение уголовного производства, а Ковалевич — 1200 евро. Виновными они не были признаны, но оппортунитет означает, что поступок был совершен.

На скамье подсудимых из частных лиц остались Даниэла Далберг-Дягилева, Илья Дягилев, Даниэль Невский и Роберт Хирв. Также среди обвиняемых паевые товарищества OÜ Delkona и Transpire. В рамках уголовного дела на соглашение с прокуратурой также пошел чиновник внутреннего контроля полиции Дмитрий Поляков, набравший взяток на 60 000 евро.

ERIAL начала деятельность в 2018 году как кредитно-сберегательное общество и рекламировала себя как действующее на эстонском капитале финансовое учреждение. Согласно данным Центральной криминальной полиции, руководители ERIAL совершили ряд преступлений, среди которых присвоение около миллиона евро и инвестиционное мошенничество.