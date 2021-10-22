При пожаре на пороховом заводе в Рязанской области погибло 15 человек

"Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что на пожаре на заводе "Эластик" п. Лесной Шиловского района погибло 15 человек. Один человек с сильными ожогами находится в Лесновской больнице в крайне тяжелом состоянии. Судьба еще одного человека остаётся неизвестной", — говорится в сообщении.

Данные о пожаре поступили в ведомство в 08:22 мск. В СМИ появлялись сообщения о том, что на месте пожара также слышны взрывы.

Цех, в котором произошел взрыв с последующим пожаром, принадлежит ООО "Разряд", занимающемуся производством взрывчатых веществ и утилизацией боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

На место взрыва отправили дополнительную группировку спасателей общей численностью около 100 человек, она выдвинулась из Подмосковья и Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что в составе дополнительной группировки 95 человек и 15 единиц техники.

"Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной", — рассказали в пресс-службе МЧС России.

"Минздрав подтверждает 5 погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами", — сказали в пресс-службе правительства области.

"По предварительным данным, пять человек погибли на месте, еще двое умерли по пути в больницу", — сказал источник Интерфакса.

На настоящий момент открытое горение на площади 160 квадратных метров ликвидировано. Как сообщают в МЧС, угрозы населению нет, "силы и средства двигаются к месту происшествия".