При пожаре на пороховом заводе в Рязанской области погибли 16 человек

"По предварительным данным на 11:30, в результате инцидента погибли 16 человек. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф", - сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Одного пострадавшего эвакуировали в областную больницу, у него ожоги 80% кожи, состояние оценивается как тяжелое, добавил он. Пострадавшего бортом санитарной авиации отправили в областной ожоговый центр, сообщила ТАСС представитель скорой помощи Лесновской райбольницы.

В регион направили криминалистов центрального аппарата Следственного комитета для участия в расследовании дела о гибели людей.

Данные о пожаре поступили в ведомство в 08:22 мск. СМИ сообщали, что на месте пожара были слышны взрывы.

Цех, в котором произошел пожар, принадлежит ООО "Разряд" - оно занимается производством взрывчатых веществ и утилизацией боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

На место взрыва отправили дополнительную группировку спасателей общей численностью около 100 человек из Подмосковья и Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Открытое горение на площади 160 квадратных метров было лииквидировано в течение нескольких часов. Как сообщают в МЧС, угрозы населению нет, "силы и средства двигаются к месту происшествия".

Федеральное государственное унитарное предприятие "Завод синтетических волокон "Эластик" было открыто в 1962 году. Как говорится на сайте предприятия, в программе вооружений, разработанной до 2015 года, завод был исполнителем государственного оборонного заказа, оставаясь монополистом в России по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводной лодки.

В 2015 году предприятие было признано банкротом, с февраля 2017 года производство на нем приостановили.