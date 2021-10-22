RusDelfi в Латвии | Мы увидели, что происходит в Риге в комендантский час

19:45, самый центр Риги, площадь перед Памятником Свободы. На часах Laima 19:45. На улице насчитываем 13 человек — все неспешно куда-то направляются.

И вот час икс — 20:00. Около памятника стоит автобус муниципальной полиции. Неподалеку два человека в гражданском. Оказалось, что это коллеги из эстонского Õhtuleht, тоже делают репортаж. Мимо проезжают трамваи. Один пустой, в следующем два человека, в третьем уже четыре. Кстати, все в масках.

Находясь в самом центре площади во время комендантского часа, явно привлекаем внимание работников муниципальной полиции. Разумеется, они подходят к нам и проверяют наличие разрешения а также документы. Один из полицейских говорит по секрету, что в первые дни локдауна после 20:00 никого штрафовать не будут. На наших разрешениях поставили печати и подписи, теперь мы можем свободно гулять по городу.

Правда гулять — сильно сказано. В это время почти все закрыто. Около одного из кафе интенсивное движение — это доставщики еды Bolt и Wolt.

По словам Владимира из Wolt, заказов в первые часы локдауна больше не стало, но при этом отмечает, что в ресторанах появились задержки с заказами.

Во время комендантского часа работают автозаправки. Заходим внутрь, продавщица Circle K напоминает, что сейчас действует комендантский час и находиться на улице запрещено. Объясняем, что у нас есть разрешение. В ходе беседы выясняем, что девушка поддерживает локдаун, при этом говорит, что его надо было ввести раньше.

Выходим с заправки. Перед входом стоит гражданская машина. Однако замечаем, что на лобовом стекле замигали проблесковые маячки синего цвета, стекло рядом с водительским сиденьем опускается. Это полицейские. И снова у нас проверили документы и разрешение.

К полуночи улицы старого города опустели совсем. Вообще никого. В центре города ездят только полицейские машины и такси. Город погрузился в локдаун.