Почему использование мини-склада – растущий тренд, и когда вам может понадобиться мини-склад?

Мини-склады Everaus в Пеэтри чистые, теплые и вентилируемые, безопасные – видеонаблюдение как внутри, так и снаружи, доступ только для пользователей с валидированным номером телефона, личный навесной замок, расположение в густонаселенной, хорошо освещенной местности. Фото: Everaus Kinnisvara

«Росту рынка способствует технологическое развитие сектора, которое позволяет арендовать мини-склады и использовать их бесконтактно при помощи смарт-устройств. Онлайн-бронирование и оплата, автоматы самообслуживания, автоматический доступ, виртуальные туры – самые важные ключевые слова в этом секторе, – говорит Муттик. - Современный складской комплекс чистый, теплый, вентилируемый, расположен в месте, куда удобно и безопасно ходить даже в темное время. Вышесказанное также способствует использованию мини-складов».

«Семьи, уставшие от домашней рутины, накупили побольше оборудования для хобби и принадлежностей для дома и сада, но для их хранения в домах не хватает площади. При этом вещи скопились в углах помещений, где уже больше нет места, потому что в ситуации ограничений нужно было выделить пространство для домашнего офиса, – говорит Муттик и добавляет, что интерес к мини-складам возрос и среди предпринимателей. - Мини-склад – лучшее решение для фирмы, если ее потребности в офисных помещениях временно или навсегда изменились, а товары и принадлежности для бизнеса все-таки нуждаются в хранении, а также для фирмы, склад которой из-за роста электронной торговли необходимо переместить из домашнего офиса».

«Действительно, мини-склады возникли в США, и в течение последних двадцати с лишним лет успешно распространяются по Европе. И тут в передовых именно кафе-рейсер из его родной Англии», – начинает разговор о мини-складах Янар Муттик , исполнительный директор фирмы Everaus Kinnisvara , которая только что открыла в Пеэтри крупнейший бесконтактный комплекс мини-складов. По словам Муттика, спрос на мини-склады продиктован урбанизацией и повышением уровня жизни, сыграла свою роль и пандемия коронавируса.

7 основных ситуаций, когда стоит задуматься об использовании мини-склада

Ремонт в доме

Покраска потолков, шлифовка полов, оклейка стен обоями требует места и создает немало пыли. Мини-склад предоставляет убежище для вашей мебели и предметов обстановки на время ремонта. Когда ремонтные работы будут завершены, мебель и предметы интерьера могут чистыми и целыми возвратиться домой.

Переезд в новое жилье

Выезд из нынешнего жилья и въезд в новое может не всегда проходить гладко. Завершение строительства или меблировка нового жилья может затянуться, а на полдороге вашим вещам может потребоваться хранение, и для этого подойдет мини-склад.

Смена статуса отношений

По окончании отношений один из партнеров должен покинуть общий до этого момента дом и подыскать себе новый. Однако новое жилище может быть недостаточно велико или уже меблировано, поэтому придется срочно искать место для хранения личных вещей. Решит проблему мини-склад. Мини-склад – решение и в обратном случае: если двое нашли друг друга и начинают жить вместе, но общий дом маловат или уже обставлен.

Сезонные аксессуары вечно под ногами

Летом вам не понадобится лыжное снаряжение, коньки и санки, а зимой – садовые инструменты, велосипеды, мотоциклы и походное снаряжение, поэтому вне сезона такие предметы вечно мешаются под ногами. Мини-склады позволяют хранить сезонные вещи, когда они не используются.

Хобби не вмещаются в дом

У всех у нас есть увлечения, а часто и больше одного: кто играет в гольф, кто занимается серфингом, кто коллекционирует модели автомобилей, кто кукол. Что делать, если в какой-то момент дома не остается пространства для увлечения? Совершенно точно не нужно отказываться от хобби из-за нехватки места, потому что предметы хобби можно хранить на мини-складе.

Просто кончается место