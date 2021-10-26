Почему использование мини-склада – растущий тренд, и когда вам может понадобиться мини-склад?
«Действительно, мини-склады возникли в США, и в течение последних двадцати с лишним лет успешно распространяются по Европе. И тут в передовых именно кафе-рейсер из его родной Англии», – начинает разговор о мини-складах Янар Муттик, исполнительный директор фирмы Everaus Kinnisvara, которая только что открыла в Пеэтри крупнейший бесконтактный комплекс мини-складов. По словам Муттика, спрос на мини-склады продиктован урбанизацией и повышением уровня жизни, сыграла свою роль и пандемия коронавируса.
«Семьи, уставшие от домашней рутины, накупили побольше оборудования для хобби и принадлежностей для дома и сада, но для их хранения в домах не хватает площади. При этом вещи скопились в углах помещений, где уже больше нет места, потому что в ситуации ограничений нужно было выделить пространство для домашнего офиса, – говорит Муттик и добавляет, что интерес к мини-складам возрос и среди предпринимателей. - Мини-склад – лучшее решение для фирмы, если ее потребности в офисных помещениях временно или навсегда изменились, а товары и принадлежности для бизнеса все-таки нуждаются в хранении, а также для фирмы, склад которой из-за роста электронной торговли необходимо переместить из домашнего офиса».
«Росту рынка способствует технологическое развитие сектора, которое позволяет арендовать мини-склады и использовать их бесконтактно при помощи смарт-устройств. Онлайн-бронирование и оплата, автоматы самообслуживания, автоматический доступ, виртуальные туры – самые важные ключевые слова в этом секторе, – говорит Муттик. - Современный складской комплекс чистый, теплый, вентилируемый, расположен в месте, куда удобно и безопасно ходить даже в темное время. Вышесказанное также способствует использованию мини-складов».
Мини-склады Everaus в Пеэтри чистые, теплые и вентилируемые, безопасные – видеонаблюдение как внутри, так и снаружи, доступ только для пользователей с валидированным номером телефона, личный навесной замок, расположение в густонаселенной, хорошо освещенной местности. Фото: Everaus Kinnisvara
7 основных ситуаций, когда стоит задуматься об использовании мини-склада
Ремонт в доме
Покраска потолков, шлифовка полов, оклейка стен обоями требует места и создает немало пыли. Мини-склад предоставляет убежище для вашей мебели и предметов обстановки на время ремонта. Когда ремонтные работы будут завершены, мебель и предметы интерьера могут чистыми и целыми возвратиться домой.
Переезд в новое жилье
Выезд из нынешнего жилья и въезд в новое может не всегда проходить гладко. Завершение строительства или меблировка нового жилья может затянуться, а на полдороге вашим вещам может потребоваться хранение, и для этого подойдет мини-склад.
Смена статуса отношений
По окончании отношений один из партнеров должен покинуть общий до этого момента дом и подыскать себе новый. Однако новое жилище может быть недостаточно велико или уже меблировано, поэтому придется срочно искать место для хранения личных вещей. Решит проблему мини-склад. Мини-склад – решение и в обратном случае: если двое нашли друг друга и начинают жить вместе, но общий дом маловат или уже обставлен.
Сезонные аксессуары вечно под ногами
Летом вам не понадобится лыжное снаряжение, коньки и санки, а зимой – садовые инструменты, велосипеды, мотоциклы и походное снаряжение, поэтому вне сезона такие предметы вечно мешаются под ногами. Мини-склады позволяют хранить сезонные вещи, когда они не используются.
Хобби не вмещаются в дом
У всех у нас есть увлечения, а часто и больше одного: кто играет в гольф, кто занимается серфингом, кто коллекционирует модели автомобилей, кто кукол. Что делать, если в какой-то момент дома не остается пространства для увлечения? Совершенно точно не нужно отказываться от хобби из-за нехватки места, потому что предметы хобби можно хранить на мини-складе.
Просто кончается место
Прямо сказать, ваш дом куда ценнее, чем просто кладовка! Часто у нас просто нет места для всех милых сердцу или необходимых вещей, которые на самом деле не нужны нам ежеминутно, но мы не хотим от них отказываться. Хотите сохранить детские вещички для следующего ребенка? Постоянно таскаете с места на место пароочиститель, которым в действительности пользуетесь только раз-два в год? Не позволяйте вашему дому стать кладовой, поместите вещи на хранение в мини-склад.
Хранение товара и вещей для бизнеса
Бизнес-деятельность часто предполагает образцы товаров и рекламные предметы, представительские материалы для выставок и презентаций, а также другой инвентарь (в т. ч. рождественские декорации), который не используется ежедневно. Хранение их в офисе отнимает слишком много полезной площади, но аренда дополнительных офисных помещений для них тоже нецелесообразна.
Мини-склады – единственно верное решение в такой ситуации. Мини-склады незаменимы даже в том случае, если должен прибыть большой объем товара сразу, который не вместится в обычный склад. А также в случае, если у вас э-магазин с домашним офисом и пора перенести склад из дома.
На фото мини-склад № 1039 площадью 2,5 м2, который может вместить, например, до 2 велосипедов, до 8 ящиков для хранения, принадлежности для дома и сада и другие мелкие предметы. Фото: Everaus Kinnisvara
«Тем, у кого нет опыта использования мини-склада, может показаться, что мини-склады слишком малы. Однако мини-склад площадью 2–3 м2 может вместить удивительно многое, и некоторые скептики вынуждены были признать, что именно этот размер мини-склада достаточно вместителен. Цена услуги тоже на первый взгляд может показаться высокой. Если хранить на мини-складе только один велосипед, то, может, так и есть, но, как правило, вещей, которые нужно хранить, у нас все равно больше. Если склад подходящего размера использовать рационально и учитывать, что в вашем распоряжении теплое и безопасное хранилище, открытое 24/7, которое оставляет больше места для жизни/работы в вашем доме/офисе, то цена все-таки в балансе с преимуществами», – разъяснил Муттик, говоря о предвзятых мнениях.
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