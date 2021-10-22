Чрезвычайный случай: в Эстонии судья признан виновным

Дисциплинарные обвинения Левину предъявили в мае, к тому времени упомянутое гражданское дело находилось в его производстве уже почти три года. Первое процессуальное действие судья совершил только спустя 260 дней после поступления к нему данного дела, а следующее действие — через 317 дней. Судья также не отвечал на ходатайства сторон и не выполнял данные сторонам обещания.

По закону и кодексу судебной этики судья должен выполнять свои обязанности в течение разумного времени и соблюдать установленные в законе сроки. В то же время "разумное время процесса" однозначно не ограничено, при его оценке учитывается сложность судебного дела, его содержание, поведение сторон и т.п.

Судья Левин в своей объяснительной записке не был полностью согласен с тем, что при разрешении упомянутого дела имели место неооправданные задержки и он не выполнял обещаний. В то же время он в основном справлялся с разрешением дел в разумные сроки, и проволочки были ему не свойственны. Это подтверждает и статистика — он разрешал гражданские дела быстрее, чем это происходит в среднем по уездному суду. По уверению судьи, он сделал из ошибок выводы и изменил свой распорядок работы.

Судейская дисциплинарная коллегия признала Левина виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, но применять дисциплинарное наказание не стала. Коллегия приняла в расчет характер и степень тяжести проступка, а также недолгий срок работы Левина на посту судьи. Учли и то, что число направляемых Левину дел было несколько выше среднего по суду, он по работе характеризовался положительно и других упущений в его судейской работе не замечалось.