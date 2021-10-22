Расследование стрельбы в Ляэнемаа прекращено: применение оружия со стороны полиции было правомерным

21 августа около 22:00 Центр тревоги получил вызов к частному дому в Ридала, где находилась компания из десяти человек. По словам звонившего, пьяный 28-летний мужчина из компании сел за руль автомобиля и съехал в кювет. Когда полицейский патруль прибыл на место, то мужчина начал вести себя агрессивно. Он не подчинялся приказам и напал на полицейских с дубиной. Один полицейский сделал предупредительный выстрел, но мужчина на него не отреагировал и продолжил атаковать сотрудников полиции. В один момент один из полицейских получил дубиной по голове, после чего второй полицейский несколько раз выстрелил в нападавшего.

Как пояснила прокурор Элле Кеэман, которая руководила расследованием, мужчина не реагировал на распоряжения полиции и, несмотря на предупредительный выстрелы, продолжил нападать на одного из полицейских, который, пытаясь увернуться от ударов дубинкой, упал на спину. Нападавший воспользовался ситуацией и стал бить полицейского дубинкой по голове. ”Жизнь полицейского оказалась в опасности, и для того, чтобы остановить нападение, его напарник использовал оружие, выстрелив один раз в сторону нападавшего, но тот все равно продолжил избиение. После этого напарник сделал три выстрела в сторону нападавшего, прекратив стрелять, когда тот упал. В критической ситуации полицейскому было необходимо быстро принять решение, как остановить нападение”, — пояснила Кеэман. Полицейские сразу же принялись оказывать раненому первую помощь до прибытия скорой.