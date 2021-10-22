ГРАФИК | В Таллинне из пяти камер замера скорости работают лишь две. На какую сумму они выписывают штрафы?

Всего в Таллинне пять камер замера скорости: кроме выше упомянутых трех еще две находятся на перекрестке Кристийне. Все они переданы в распоряжение государственного Департамента транспорта.

Три камеры на Пирита теэ, Рейди теэ и Нарвсокм шоссе не работают уже достаточно долго. Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сообщил, что интервал их обслуживания прошел, и в планах снова ходатайствовать о правах надзора на Рейди теэ, чтобы камеры заново заработали.

Однако еще до того, как камеры вышли из строя, они не выполняли свои цели. То есть, они не выявляли нарушителей и не отсылали штрафы, а лишь фиксировали статистику нарушений.

По словам Новикова, на установку камеры замера скорости уходит от 150 000 до 200 000 евро, к чему прибавляются расходы на их содержание, составляющие до 20 000 евро в год. Он отметил, что цель камер, в первую очередь, не штрафовать людей, а поддерживать безопасность в городе.

О том, как много штрафов выписывают камеры замера скорости на перекрестке Кристийне, знает Департамент полиции и погранохраны. Например, в сентябре было зафиксировано 53 штрафных сообщения, из них 50 были проезды на запрещающий свет светофора. За период с начала июля по конец сентября всего было 135 штрафных сообщений, из которых 124 связано со светофором.

За год, с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года, на перекрестке Кристийне было совершено всего 2802 нарушений. Из них 846 — проезд на красный свет, а остальные 1956 связаны с превышением скорости. Учитывая, что штраф за проезд на красный свет составляет 40 евро, то за год камера выписывает штрафов за это нарушение в среднем на 33 840 евро.

Штрафы за скорость составляют в среднем 9-18 евро. Если за средний показатель взять 14 евро, то за год две камеры выписывают штрафы за превышение скорости на 61 224 евро.