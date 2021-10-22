Вакцина от коронавируса в разы безопаснее виагры. Но почему-то сомнений в ней гораздо больше
Департамент лекарственных средств и другие институции, связанные с организацией работы здравоохранения в нашей стране, регулярно проводит различные инфочасы для медиков, на которых мы, разумеется, присутствуем. По правде говоря, с удивлением читаю тексты о заговорах, о том, что семейные врачи и вообще медики с неохотой регистрируют побочные эффекты от вакцинации и о том, что вакцина неэффективна ибо ”даже вакцинированные продолжают заражаться и болеть”.
Продолжают, да. С этим никто не спорит. Так в чем же тогда состоит эффективность вакцин от коронавирусной инфекции? Как медик я не люблю спекулировать эмоциями, моя работа имеет практическое значение и опирается на факты. Поэтому, не вдаваясь в эмоциональные объяснения о пользе/вреде вакцинации против коронавируса, я приведу факты, подтвержденные научными исследованиями. Все эти цифры есть в открытом доступе, и, при желании, каждый может с ними ознакомиться.
Итак, начнем.Для примеру возьмем одну из самых популярных нынче вакцин: Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
Эффективность Pfizer/BioNTech (Comirnaty) через 7 дней после введения второй дозы составляет 95%.
Что это означает и как обычно это оценивается? Это означает, что определенное количество человек (в случае с Pfizer это примерно 40 000 человек) делят на две группы, одна из которых получала вакцину, а вторая плацебо. У заболевших коронавирусом людей из группы исследования оценивается протекание болезни.
Простыми словами, если вакцинация снижает количество людей я тяжелым течением болезни, то высчитывается процент эффективности. Следовательно, 95% означают, что на 95% снижается риск тяжелого течения болезни.
Стоит ли вакцинация этого? Как медик считаю, что стоит.
Теперь посмотрим, что происходит через 14 дней после введения второй дозы вакцины Moderna.
Итак, исследования показывают, что ее эффективность в случае симптоматического течения коронавируса составляет 93% (чуть расшифрую, из получивших вакцину около 14000 человек коронавирусом с симптомами заболели всего 19, в группе плацебо это количество составило 269 человек).
В случае тяжелого течения эта вакцина показала эффективность в 100% (т.е. в группе вакцинированных ни один человек не заболел тяжело, а в группе получивших плацебо тяжелое течение наблюдалось у 30 человек, 9 из которых пришлось госпитализировать).
С эффективностью вакцин мы разобрались. Перейдем к побочным реакциям. Поскольку я, как я уже говорила выше, я не могу руководствоваться слухами и эмоциями (из разряда ”у меня двоюродный брат случайной знакомой умер после вакцинации”), то, опять же, перейду к фактам, параллельно постараюсь развеять два самых распространенных мифа.
Миф первый: мне нельзя вакцинироваться, потому что я аллергик.
Настоящие аллергики, как правило, понимают, что аллергическая реакция может быть на что угодно. В мире миллионы аллергенов, и реакции конкретно на компоненты вакцины, конечно, тоже могут быть.
Самая тяжелая — анафилактический шок. Предсказать, что он произойдет перед вакцинацией, невозможно, так как (опять же, аллергики знают) анафилактическая реакция может случиться на что угодно (на новую кофточку, обработанную каким-то веществом в магазине, на сочетание привычных продуктов, на моющее средство и так далее).
Каковы же рекомендации медицинского сообщества в таком случае?
Противопоказанием к вакцинации не являются:
• Предыдущая история симптоматического или бессимптомного COVID-19
• Сильная местная реакция или лихорадка после первой дозы вакцины
• Известная аллергия на некоторые пероральные препараты
• Известная аллергия на продукты питания, животных, инсектициды, пыль
• Aллергия у члена семьи
• Xронические заболевания
• Лица с историей синдрома Гийена-Барре, паралича Белла или аутоиммунного заболевания могут быть вакцинированы!
Если анафилаксия возникает после первой дозы, вторую дозу вводить не следует. В случае возникновения анафилактической реакции необходимая медицинская помощь и наблюдение должны быть всегда доступны.
Все врачи получили рекомендацию проводить вакцинацию в условиях больницы и наблюдать пациента в течение получаса в том случае, если у пациента в анамнезе была тяжелая аллергическая или анафилактическая реакция на вакцину или любой другой инъекционный препарат.
Миф второй: ”побочек” море, врачи не регистрируют побочные реакции
И давайте тут начнем сразу со ссылки на все задокументированные в Эстонии возможные побочные реакции на любую из вакцин против коронавируса. Это открытые данные, которые еженедельно публикуются на странице Ravimiamet в разделе новости — https://ravimiamet.ee/.
Теперь к вопросу о том, что якобы семейные врачи не желают документировать побочные реакции и отказываются регистрировать их в соответствующей системе, потому что ”видимо им сверху кто-то так велел”.
На многочисленные инфочасах для семейных врачей представители Департамента лекарственных средств наоборот призывают сообщать о любых побочных реакциях.
Например, в феврале такой инфочас проходил в Нарве, приведу цитату представителя Департамента лекарственных средств, которая прозвучала на том самом инфочасе:
”Врач должен сообщить о нежелательных реакциях, объясните пациентам, что все жалобы регистрируются в информационной системе здравоохранения и врач сообщит о реакции, при которой считает связь возможной”.
Представители департамента особо подчеркнули, что пациент также может сообщить им о тех реакциях, которые врач считает не связанными с вакцинацией:
”Попросите пациента предоставить нам контактные данные врача
(особенно если у вас есть реакция, требующая особого внимания — например, неврологическая). Не спорьте с пациентом, каждая жалоба пациента требует рассмотрения в соответствии с установленным порядком”.
Разве из вышеупомянутого можно сделать вывод о том, кто-то ”сверху” распорядился не сообщать о побочных реакциях? Я этого не вижу. Кроме того, пациент может сам сообщить о нежелательной реакции в Департамент лекарственных средств по адресу pharmacovig@ravimiamet.ee. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью!
Кто затем занимается оцениванием возможных побочных реакций?
Список внушителен:
• Эстонское агентство по лекарственным средствам,
• Комитет по оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам + назначенные оценщики,
• Другие государства-члены EC
• Комитет по лекарственным средствам для человека,
• держатель регистрационного удостоверения,
• ВОЗ
Ну и напоследок приведу один очень яркий пример по поводу препарата ”виагра”, который является одним из самых покупаемых на нашем рынке лекарственных препаратов. Его побочные эффекты в разы серьезнее, чем от любой из вакцин. Это и сильная головная боль, и рвота, и затуманенность сознания, и носовые кровотечения, боли в спине, в особо тяжелых случаях может возникнуть нарушение ритма сердца, потеря зрения, потеря слуха и так далее. Например, для возникновения тяжелых побочных реакций достаточно запить виагру стаканом грейпфрутового сока (они критически не совместимы!). И, подчеркну, этот препарат остается одним из самых востребованных и покупаемых, т.е. люди оценивают его потенциальную пользу в разы выше, чем потенциальный риск.
Предлагаю так же относиться и к вакцинации, только тогда мы сможем защитить себя от тяжелого течения коронавируса.