Вакцина от коронавируса в разы безопаснее виагры. Но почему-то сомнений в ней гораздо больше

Департамент лекарственных средств и другие институции, связанные с организацией работы здравоохранения в нашей стране, регулярно проводит различные инфочасы для медиков, на которых мы, разумеется, присутствуем. По правде говоря, с удивлением читаю тексты о заговорах, о том, что семейные врачи и вообще медики с неохотой регистрируют побочные эффекты от вакцинации и о том, что вакцина неэффективна ибо ”даже вакцинированные продолжают заражаться и болеть”.

Продолжают, да. С этим никто не спорит. Так в чем же тогда состоит эффективность вакцин от коронавирусной инфекции? Как медик я не люблю спекулировать эмоциями, моя работа имеет практическое значение и опирается на факты. Поэтому, не вдаваясь в эмоциональные объяснения о пользе/вреде вакцинации против коронавируса, я приведу факты, подтвержденные научными исследованиями. Все эти цифры есть в открытом доступе, и, при желании, каждый может с ними ознакомиться.

Итак, начнем.Для примеру возьмем одну из самых популярных нынче вакцин: Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

Эффективность Pfizer/BioNTech (Comirnaty) через 7 дней после введения второй дозы составляет 95%.

Что это означает и как обычно это оценивается? Это означает, что определенное количество человек (в случае с Pfizer это примерно 40 000 человек) делят на две группы, одна из которых получала вакцину, а вторая плацебо. У заболевших коронавирусом людей из группы исследования оценивается протекание болезни.

Простыми словами, если вакцинация снижает количество людей я тяжелым течением болезни, то высчитывается процент эффективности. Следовательно, 95% означают, что на 95% снижается риск тяжелого течения болезни.

Стоит ли вакцинация этого? Как медик считаю, что стоит.

Теперь посмотрим, что происходит через 14 дней после введения второй дозы вакцины Moderna.