За сутки в Эстонии выявлено 1324 случая заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 19 октября в больнице находятся 446 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 317 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них 206, или 65%, не вакцинированы и 111, или 35%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни. Умерло пять зараженных коронавирусом: 54-летний мужчина, 61-летний мужчина, 84-летняя женщина, 91-летняя женщина и 95-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 8 463 результата теста, из которых 1 324 оказались положительными. Из получивших положительный тест 841 не был вакцинирован и 483 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 626 доз вакцины, всего введена 1 409 701 доза. Охват всего населения двумя дозами — 55,2%.

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