Невероятно! В Hesburger собирают использованное кулинарное масло для производства возобновляемого дизельного топлива

Компания Hesburger будет использовать это топливо в большинстве своих автомобилей в Финляндии, чтобы сократить выбросы парниковых газов от транспортных средств до 90% по сравнению с использованием фоссильного дизельного топлива.

Это первый случай, когда Neste и ее клиенты в Эстонии, Латвии и Литве сотрудничают, собирая отходы сектора общественного питания, которые затем используются в экономике замкнутого цикла для производства новых продуктов.

”Мы сокращаем свой углеродный след за счет инвестиций в содержащие растительный белок продукты и повышение энергоэффективности. Переработка и экономика замкнутого цикла играют важную роль в нашей деятельности по развитию предприятия, и нынешнее сотрудничество с Neste является идеальной находкой. Ежегодно наши рестораны в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве производят до 420 тонн отработанного масла, которое мы до сих пор собирали и транспортировали максимально экологичным образом. Это самое кулинарное масло и другие возобновляемые отходы могут использоваться Neste для производства возобновляемого дизельного топлива, которое подходит и для грузовиков Hesburger. Поскольку мы перевозим использованное кулинарное масло в тех же грузовиках, которые возят продукты в рестораны, новая инициатива не потребует дополнительного пробега”, — сказала директор по международному развитию и маркетингу Hesburger Иева Салмела.

Использующие возобновляемое дизельное топливо Neste автомобили Hesburger проезжают в среднем 680 000 километров в год. Замена фоссильного топлива на возобновляемое дизельное топливо (Neste MY Renewable Diesel™) предотвратит выбросы парниковых газов в объеме, эквивалентном удалению на один год с дорог 350 автомобилей.