Невероятно! В Hesburger собирают использованное кулинарное масло для производства возобновляемого дизельного топлива(2)
Компания Hesburger будет использовать это топливо в большинстве своих автомобилей в Финляндии, чтобы сократить выбросы парниковых газов от транспортных средств до 90% по сравнению с использованием фоссильного дизельного топлива.
Это первый случай, когда Neste и ее клиенты в Эстонии, Латвии и Литве сотрудничают, собирая отходы сектора общественного питания, которые затем используются в экономике замкнутого цикла для производства новых продуктов.
”Мы сокращаем свой углеродный след за счет инвестиций в содержащие растительный белок продукты и повышение энергоэффективности. Переработка и экономика замкнутого цикла играют важную роль в нашей деятельности по развитию предприятия, и нынешнее сотрудничество с Neste является идеальной находкой. Ежегодно наши рестораны в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве производят до 420 тонн отработанного масла, которое мы до сих пор собирали и транспортировали максимально экологичным образом. Это самое кулинарное масло и другие возобновляемые отходы могут использоваться Neste для производства возобновляемого дизельного топлива, которое подходит и для грузовиков Hesburger. Поскольку мы перевозим использованное кулинарное масло в тех же грузовиках, которые возят продукты в рестораны, новая инициатива не потребует дополнительного пробега”, — сказала директор по международному развитию и маркетингу Hesburger Иева Салмела.
Использующие возобновляемое дизельное топливо Neste автомобили Hesburger проезжают в среднем 680 000 километров в год. Замена фоссильного топлива на возобновляемое дизельное топливо (Neste MY Renewable Diesel™) предотвратит выбросы парниковых газов в объеме, эквивалентном удалению на один год с дорог 350 автомобилей.
Neste использует широкий спектр экологичного сырья со всего мира для производства дизельного топлива из возобновляемых источников, также известного как HVO. Большая часть используемого сырья — это отходы. Животные жиры, использованное кулинарное масло и отходы переработки растительных масел — вот три наиболее широко используемых Neste вида возобновляемого сырья. В первой половине 2021 года доля отходов в глобальной устойчивой сырьевой базе Neste составила 92%.
Лишь 6% финнов утверждают, что защита окружающей среды вне дома — простое дело
В сентябре 2021 года Neste и Hesburger провели опрос потребителей на тему связанного с изменением климата поведения. 52% респондентов отметили, что им легче вести себя экологично в повседневной жизни и дома. Однако вне дома — в движении, в поездках или в ресторанах — вести себя экологично респондентам гораздо сложнее. 65% высказали идею о том, что предприятия и потребители совместно несут ответственность за связанное с изменением климата поведение.
”Для борьбы с изменением климата необходимы конкретные действия и сотрудничество между предприятиями. Сотрудничество с Hesburger в области экономики замкнутого цикла является наглядным примером того, как совместная работа может повысить экологичность. В то же время наша экологическая деятельность также является сигналом для потребителей, которые посещают рестораны быстрого питания Hesburger, поскольку используемое для приготовления картофеля фри кулинарное масло также может быть повторно использовано в качестве сырья для производства возобновляемого дизельного топлива и, таким образом, способствовать сокращению выбросов транспортом. Таким образом, мы можем предложить потребителям в Финляндии и странах Балтии возможность принимать более ответственные решения в связи с покупками”, — сказала руководитель по маркетингу и услугам устойчивого партнерства Neste Хейди Пелтонен.