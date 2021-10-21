"Просим не обижаться". Пару недель к семейному врачу с легкими недомоганиями пробиться будет нелегко

"Две следующие недели мы очень активно будем по Эстонии заниматься вакцинацией, бустерными дозами. Цель — чтобы во всех центрах семейных врачей по всей Эстонии шла бы развернутая вакцинация", — сообщила Валликиви.

В связи с этим на некоторое время будет отложена часть приемов и медицинских процедур. Какие процедуры и приемы будут перенесены — зависит от того, насколько тяжелое состояние человека, угрожают ли ему осложнения и насколько это будет для него мучительно.

"Просим людей не обижаться, если на электронные письма не приходят ответы в течение привычных 24 часов, или для связи с центром семейных врачей придется звонить четыре-пять раз", — предупреждает Валликиви.

Врач также подчеркивает: если человек сомневается, нужна ли ему быстрая помощь, то все-таки следует на всякий случай связаться с центром семейных врачей и проконсультироваться.

"Главная проблема состоит в том, что самые хорошие и порядочные люди могут в самом деле постесняться со своими острыми проблемами обратиться к врачу, а в то же время есть и такие, кто считает, что они должны с бурчанием в животе тут же попасть на приему", — добавила Валликиви.