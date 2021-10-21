При компенсации роста цен на энергоносители будут отталкиваться от показателя относительной бедности

Иными словами, если, например, в семье два взрослых человека и один ребенок старше 14 лет, то компенсацию назначат в том случае, если максимальный доход семьи составляет 670 евро + 670 евро + 335 евро, или немногим меньше 1700 евро.

По словам Вырклаэва, будет компенсировано до 80% роста цен на электричество, начальный уровень которого составляет шесть центов за киловатт-час. В случае газа начальный уровень, от которого рассчитывают повышение цены, составляет три цента за киловатт-час. По части отопления тоже есть свой коэффициент, который Вырклаэв не назвал.