21.10.2021, 20:41
При компенсации роста цен на энергоносители будут отталкиваться от показателя относительной бедности(7)
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Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаэв уточнил, что на данный момент это означает доход в размере 670 евро на взрослого человека, к которому в случае ребенка старше 14 лет добавляется коэффициент 0,5, а в случае ребенка младше 14 лет - коэффициент 0,3, пишет rus.err.
Иными словами, если, например, в семье два взрослых человека и один ребенок старше 14 лет, то компенсацию назначат в том случае, если максимальный доход семьи составляет 670 евро + 670 евро + 335 евро, или немногим меньше 1700 евро.
По словам Вырклаэва, будет компенсировано до 80% роста цен на электричество, начальный уровень которого составляет шесть центов за киловатт-час. В случае газа начальный уровень, от которого рассчитывают повышение цены, составляет три цента за киловатт-час. По части отопления тоже есть свой коэффициент, который Вырклаэв не назвал.
Вырклаэв добавил, что выплата компенсации начнет осуществляться через местные самоуправления.