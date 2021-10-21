Школьные психологи предлагают бесплатную помощь по телефону на русском языке

Кармен Майкалу, руководитель Эстонской ассоциации школьных психологов, поддерживает идею горячей линии для более широкого круга людей: "Мы рады, что можем оказать еще большую поддержку нуждающимся в психологической помощи, как детям, так и взрослым. Школьные психологи, отвечающие на звонки, имеют хорошее представление о работе и учебе в школе и помогают звонящим сохранить душевное равновесие в сложной ситуации, а также найти подходящие решения".

"Мы получили множество положительных отзывов от учителей и благодарность за то, что теперь им есть куда обратиться со своими проблемами. Во многих случаях мы видели, что просто возможность выговориться хорошо помогает сама по себе", — сказала министр.

"Весной мы запустили горячую линию психологической помощи в рамках пилотного проекта, и эта инициатива была хорошо принята сотрудниками образовательных учреждений. Беседы по этой горячей линии были долгими, в них упоминалось о множестве проблем и тревог. Мы увидели, что удобный способ анонимно связаться со школьным психологом нужен не только педагогам, но и ученикам и родителям, поскольку в более половины эстонских школ в штате отсутствуют школьные психологи. Вместе с Эстонской ассоциацией школьных психологов мы решили расширить доступность горячей линии, чтобы поддержать как можно больше людей в сохранении их психического здоровья", — сказала Лийна Керсна, министр образования и науки, добавив, что консультационная линия повысит доступность психологических консультаций.

Позвонив по бесплатному номеру, человек может поговорить с квалифицированным школьным психологом в комфортной обстановке, сохраняя анонимность. До сих пор учителя, обращавшиеся на линию за помощью, в основном жаловались на переутомление; родители просили совета, как поддержать ребенка и справиться с его плохим поведением, также поднималась тема буллинга в школе. Дети и подростки звонили с проблемами, связанными с учебой и семьей, а также с вопросами психического здоровья. Психологи, работающие на горячей линии, стараются помочь в поиске решения проблемы и, при необходимости, предлагают последующее консультирование.

Горячая линия школьных психологов на эстонском языке по номеру 1226 работает с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, также доступна помощь и на русском языке по номеру 1227 по вторникам с 16:00 до 20:00. На звонки отвечают опытные специалисты, имеющие сертификат школьного психолога.

В каких случаях обращаться к школьному психологу?

Не существует такого человека, который никогда не испытывает беспокойства. Иногда заботы бывают большими, иногда — маленькими. Но мы не должны оставаться с ними один на один, мы не можем и не должны всегда делать все сами. Если проблемы остаются нерешенными слишком долго, их становится сложнее решить в дальнейшем. Не оставайтесь наедине со своими заботами! Позвоните, выговоритесь и попросите совета. Школьный психолог ни в коем случае не будет говорить о ваших проблемах другим людям и не будет давать свою оценку услышанному. Школьный психолог — это просто человек, с которым можно поделиться своими проблемами и попросить совета.

В каких случаях можно позвонить на горячую линию школьных психологов

Ученики могут позвонить, если:

- Вы беспокоитесь о себе или близком человеке, и постоянно чувствуете себя плохо.

- Вы больше не можете справляться со своими повседневными обязанностями, например, учебой.

- Вы чувствуете себя одиноким и нуждаетесь в том, чтобы вас выслушали и поняли.

- У вас сложные отношения со сверстниками, членами семьи или учителями.

- У вас есть проблемы с зависимостями.

- Вы потеряли близкого человека или произошло что-то другое, с чем трудно справиться.

- Вы или ваш близкий человек являетесь жертвой эмоционального, физического или сексуального насилия.

- Вам нужна помощь в самоопределении или вы хотите обсудить свое будущее.

Родители и учителя могут позвонить, если:

- Вас беспокоит настроение или поведение вашего ребенка, с ним трудно справиться.

- Вы хотите попросить совета о том, как лучше поддержать своего ребенка.

- Поведение ребенка внезапно изменилось.

- Проблема прорабатывалась и дома, и в школе, но ситуация не изменилась. Например: и учитель, и родитель разговаривали с ребенком, но это ничего не изменило.

- Вас беспокоит, как вы справляетесь с проблемами, связанными со школой.