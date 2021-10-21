"Снижение рисков - дело фирмы". Посетители должны иметь ковид-сертификат, а с работников его не требуют

"Распоряжение правительства устанавливает жесткие требования для посетителей, а оценка риска в отношении работников - задача каждого предпринимателя", - прокомментировал ситуацию руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Имре Каас.

Сказанное означает, что в действии остается прежний принцип, когда на работодателя возлагается обязанность проводить анализ рисков для обеспечения эпидемической безопасности на рабочем месте. В число мер по обеспечению этой безопасности, по словам Кааса, может входить и вакцинация работников.

"У работодателя есть право получить информацию, касающуюся иммунизации работников, и если работник не вакцинирован, работодатель может расторгнуть трудовой договор, при условии, что инфекционную опасность нет возможности снизить другими мерами", - пояснил Каас.

Он также добавил, что в анализе рисков работодатель может предусмотреть и тестирование непривитых работников.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.