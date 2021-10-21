Новости Эстонии
21.10.2021, 19:45

"Снижение рисков - дело фирмы". Посетители должны иметь ковид-сертификат, а с работников его не требуют

 
Реэлика Соммер, Ärileht
Priit Simosn
С понедельника, 25 октября, зайти в развлекательное заведение или спортивный зал можно будет только по предъявлению ковид-сертификата, выданного на основании вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19. В то же время с работников этих заведений государство ковид-сертификата не требует. Им может быть достаточно и тестирования.

"Распоряжение правительства устанавливает жесткие требования для посетителей, а оценка риска в отношении работников - задача каждого предпринимателя", - прокомментировал ситуацию руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Имре Каас.

Сказанное означает, что в действии остается прежний принцип, когда на работодателя возлагается обязанность проводить анализ рисков для обеспечения эпидемической безопасности на рабочем месте. В число мер по обеспечению этой безопасности, по словам Кааса, может входить и вакцинация работников.

"У работодателя есть право получить информацию, касающуюся иммунизации работников, и если работник не вакцинирован, работодатель может расторгнуть трудовой договор, при условии, что инфекционную опасность нет возможности снизить другими мерами", - пояснил Каас.

Он также добавил, что в анализе рисков работодатель может предусмотреть и тестирование непривитых работников.

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