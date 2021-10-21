Все флаги в гости будут к нам! Таллинн станет гаванью регаты The Tall Ships Races в 2024

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, хотя этим летом решение о переносе мероприятия далось тяжело, вместо регаты в Таллинне удалось организовать грандиозный морской праздник — в надежде, что в 2024 году регата The Tall Ships Races сможет состояться в Таллинне.

”Мы хотели подарить горожанам позитивные эмоции даже несмотря на перенос The Tall Ships Races, поэтому организовали летний морской праздник, пригласив на него суда, которые обычно участвуют в этой регате. В итоге в портах Таллинна пришвартовались 16 парусников, и нам даже удалось провести небольшую регату в сотрудничестве трех городов — Таллинна, Клайпеды и Щецина, — отметил вице-мэр. — Летний морской праздник был очень насыщенным. Его можно назвать генеральной репетицией, которая показала, что Таллинн готов провести грандиозный морской праздник в 2024 году. Принять регату такого уровня мечтает каждый морской город. Мы годами усердно трудились во имя того, чтобы стать одним из официальных портов регаты, и уверены в том, что праздник удастся”.

The Tall Ships Races — это международная учебная регата с давней традицией, проводимая в открытом море и призванная привлекать и обучать молодежь, а также обращать внимание юных моряков на текущее состояние морской среды и на необходимость бережного отношения к природе. Как минимум половину команды флота составляют молодые люди из разных стран в возрасте от 15 до 25 лет, которых выбрали на родине среди сотен желающих. Многие из них впервые в жизни выйдут в море.

Обычно в регатах The Tall Ships Races в Балтийском море участвуют по меньшей мере 100 парусных судов. Длина крупнейших многомачтовых парусников превышает 100 метров. В ходе регаты профессиональная команда будет заниматься обучением юных моряков.

Первая регата The Tall Ships Races прошла в 1956 году от Торки (Великобритания) до Лиссабона (Португалия), в ней приняли участие 20 крупных парусников.

В 2024 году морская гонка стартует 27 июня из порта Клайпеды. Далее флот направится в Хельсинки, Таллинн, Турку и Мариехамн. Регата завершится 5 августа в Щецине (Польша). Таллиннскую регату The Tall Ships Races 2024 организует город Таллинн в сотрудничестве с Таллиннским портом, Летной гаванью, портом Ноблесснера и Обществом обучения парусному спорту STA Estonia.