Новости Эстонии
21.10.2021, 17:58

Масочный режим ужесточается: где нужно брать справку о том, что ношение маски противопоказано?

 
Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.
Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.
Foto: Anni Õnneleid
Масочный режим в Эстонии с понедельника ужесточается, а люди, которые не могут носить маски по причине здоровья, должны предъявить справку от врача. ее выдает врач-специалист, а не семейный врач, пишет rus.err.

"Люди, у которых имеются хронические заболевания легких, астма, злокачественные опухоли в легких, напротив, должны носить маски, если только легочная ткань не повреждена настолько, что им требуется дополнительный кислород," — сказала председатель правления Общества семейных врачей Ле Валликиви, добавив, что в последнем случае используемая кислородная маска выполняет функцию защитной маски.

Валликиви отметила, что на самом деле ношение маски противопоказано или освобождение от этого требования обосновано в очень немногих случаях. Это может быть, например, препятствие из-за физического недостатка при надевании и снятии маски, или если человеку ежедневно требуется дополнительная поддержка для дыхания.

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