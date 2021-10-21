Спасатели призывают приготовиться к ночному шторму: что нужно сделать перед непогодой и во время сильного ветра

По данным метеослужбы, сегодня вечером и ночью ветер будет юго-западный, западный и усилится порывами 20 м/c, на островах и на побережье 15, порывами 25, утром на севернoм побережье дo 28 м/c. Завтра днём ветер также будет сильным.

”Мы всё ещё помним тёплое лето, однако осень принесла нам первый шторм. Оставшиеся с тёплых дней во дворах батуты, грили, садовую мебель и другие предметы стоит убрать в безопасное место или закрепить понадёжнее, чтобы утром не было неприятных сюрпризов”, — предупредил ответственный дежурный по стране Индрек Интс.

В связи с этим Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.

Перед штормом:

- Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.

- Запаркуйте машину под крышу или в гараж.

- Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.

- Заправьте в машину полный бак топлива

Во время шторма:

- Оставайтесь в помещении.

- Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следить за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.

- Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, тогда позвоните в Центр тревоги по номеру 112.

Если пропадёт электричество:

- Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.

- При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.

- Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.

- Поинтересуйтесь всё ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.

Дополнительную информацио о том, как подготовиться к перебоям в электроснабжении,, можно найти здесь.