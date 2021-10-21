Центристская партия предложила социал-демократам сформировать в Таллинне коалицию

По словам председателя таллиннского совета Центристской партии Михаила Кылварта, партия заинтересована в создании в столице коалиции, которая обеспечила бы работоспособность городского правительства, а также последовательное развитие города.

”В ближайшее время нас ждет множество испытаний, важнейшим из которых, очевидно, является выход из кризисной эпидемической ситуации и оказание помощи людям. Мы не будем тратить время на политические дрязги и дележку власти, нам необходимо как можно быстрее обеспечить стабильное городское управление, которого от нас ждут горожане”, — подчеркнул Кылварт.

Председатель таллиннского совета добавил, что обсуждались различные возможности создания коалиции, однако предложение было решено сделать именно социал-демократам, с которыми можно найти больше точек соприкосновения.

”Для нас крайне важна социальная ответственность перед жителями столицы — как перед пожилыми таллиннцами, так и теми, кто испытывает трудности из-за кризиса. Также мы можем рассчитывать, что будут поддержаны ключевые для нас проекты — такие как, например, Таллиннская больница”, — сказал мэр.

Как отметил Кылварт, важным аргументом стало и то, что социал-демократы не пытались в ходе предвыборной кампании противопоставлять людей по национальному признаку, жителей разных районов или представителей разных социальных групп. ”В горсобрании есть люди, которые понимают открывающиеся возможности, но при этом осознают и ответственность перед жителями Таллинна”, — объяснил Кылварт.

На муниципальных выборах Центристская партия получила в Таллинне 38 мандатов. Несмотря на большое количество полученных голосов, партия получила на два мандата меньше, чем в 2017 году, что означает необходимость формирования коалиционного городского правительства. Вопреки своим предвыборным лозунгам, оппоненты центристов не пожелали образовать единую коалицию и взять на себя ответственность по управлению столицей.