Начинается! Мясопереработчики и крупнейший в Эстонии производитель напитков предупредили о скором повышении цен

Без большой шумихи крупнейший эстонский производитель напитков A. Le Coq поднял в октябре цены на 3,5%. Но это повышение было вызвано июльской ситуацией на рынке. Теперь она вновь изменилась: директор компании Тармо Нооп сетует, что стоимость электроэнергии поднялась почти на 200%. Растут и цены на злаки.

"С большой вероятностью нам крайне потребуется еще одно повышение цен в первом квартале следующего года. Величина роста зависит от того, как будут вести себя цены на электроэнергию", — сказал Нооп.

Председатель правления мясоперерабатывающего предприятия Nõo Lihatööstus Симмо Круустюкк говорит, что причина повышения цен их продукции в основном состоит в росте себестоимости: дорожают упаковочные материалы, закупочные цены на мясо, приправы, другое сырье.

"Самая большая статья расходов — сырье, оно дает 70 себестоимости, 10 процентов — расходы на рабочую силу, остальные производственные расходы — это упаковка, подсобные материалы и др.", — объяснил он.

"Рост цен на мясные продукты можно ждать непосредственно перед Рождеством — в начале декабря. Мы поднимем цены в среднем на 5%", — предупредил Круустюкк.

Нехватка рабочей силы влияет на цены

Вторая большая проблема, которая мучает сегодня A. Le Coq и большинство других производителей Эстонии, это дефицит рабочей силы.

В Nõo Lihatööstus зарплата работников по сравнению с тем же периодом прошлого года возросла на 10%. "Рост зарплат приводит к тому, что цены сейчас выше, чем когда-либо раньше", — говорит Круустюкк.

A. Le Coq ждет, что государство смягчит квоты на зарубежную рабочую силу. По словам Нооп, предприятие до сей поры не использовало иностранных рабочих, но не исключает такого в будущем. Раньше обходились по той причине, что фирма платит своим рабочим среднюю по сектору зарплату, трудилась над созданием имиджа хорошего работодателя.

"Мы не хотим здесь дойти до такого состояния, в котором сейчас Великобритания", — говорит Нооп.