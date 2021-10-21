Мартин Херем: высокий уровень вакцинации в Силах обороны оправдал себя и доказал свою эффективность

К служащим Сил обороны предъявляется требование о предоставлении сертификата вакцинации или справки, свидетельствующей о том, что человек переболел COVID-19. Это решение вызвало противоречивую реакцию, однако теперь можно сказать, что оно полностью себя оправдало и доказало свою пользу, отметил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

”Наша задача заключается в защите Эстонии, наши люди должны быть здоровыми, а подразделения обученными и боеготовыми, — пояснил генерал-лейтенант Херем. — Сегодня очевидно, что вакцинация не только работает, но и обеспечивает нам те условия, в которых мы можем выполнять возложенные на нас задачи. В период прошлого пика [распространения вируса в стране] нам пришлось жестко ограничивать передвижение как кадровых военных, так и военнослужащих срочной службы, что негативно сказалось на их морали. Сегодня в этом нет необходимости”.

По словам главного врача Сил обороны подполковника Тарго Лусти, благодаря высокому уровню вакцинации наблюдаемая эпидемическая ситуация в вооруженных силах намного лучше, чем в стране в целом. ”Если весной дневные наши показатели находились в соотношении примерно 1 к 40, то есть на 40 новых выявленных случаев заражения в стране заболевал лишь один наш служащий, то сегодня благодаря вакцинации разрыв увеличился практически в шесть раз — 1 к 250”, — уточнил подполковник Лусти.

”Весной, во время пика второй волны в Силах обороны было 269 зараженных и еще около 1200 человек были изолированы. Сегодня, на фоне растущих темпов распространения вируса, в армии болеет сорок человек, еще девять находятся в изоляции. Один из важнейших показателей эффективности вакцинации заключается в том, что даже при новых заражениях не наблюдается вспышки, болеют единицы — прививка препятствует распространению вируса”, — добавил главный врач Сил обороны.