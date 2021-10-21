Правительство хочет отвязать минимальный размер алиментов от минимальной зарплаты

Таким образом, минимальная заработная плата, которая до сих пор бралась за основу при определении алиментов, заменяется формулой, состоящей из следующих критериев:

”Понятно, что каждый родитель желает страстно отстаивать права своего ребенка, чтобы предложить ему самое лучшее. С тем же пылом во время процедуры рассмотрения этого проекта встали на защиту своих групп интересов также организации, представляющие родителей”, — признала министр вклад групп интересов. ”Однако следует отметить, что в некоторых случаях мнения были противоречивыми до такой степени, что не позволяли полностью учесть позиции обеих сторон. Пришлось сделать выбор, чтобы предотвратить новые споры по вопросам, которые уже были обсуждены”, — добавила Лаури, объясняя цель прикладного положения.

Подготовленный законопроект прошел два этапа согласования, после чего Министерство юстиции в обоих случаях (в январе и июне 2021 года) встречалось с представителями заинтересованных групп. Важным вопросом было внесение поправок в предыдущие судебные решения, которые министерство решило заморозить на текущем уровне с помощью прикладного положения. Это означает, что если в этом году законопроект будет принят в Рийгикогу и в новом году минимальная заработная плата снова повысится, то ранее взыскиваемая минимальная ставка алиментов сохранится на нынешних 292 евро.

”Новая формула определения минимальной ставки алиментов, которая прописана в законе, основана на исследованиях, экономических показателях и учитывает различные экономические возможности семей. Таким образом, родители смогут прозрачным образом сами рассчитать, какую сумму алиментов, вероятно, взыскал бы суд, или воспользоваться создаваемым для этого веб-приложением”, — пояснила Лаури.

По словам министра юстиции Марис Лаури , нынешнее решение правительства — это большой шаг к уменьшению наиболее болезненных споров (споров по семейным делам) в наших судах. ”Одновременно с проектом по алиментам Рийгикогу рассматривает законопроект о семейном примирении, предполагаемая цель которого также состоит в том, чтобы родители пришли к соглашению, прежде чем обратиться в суд”, — сказала Лаури.

- Базовая сумма 200 евро. Базовая сумма алиментов — это минимальная сумма алиментов, основанная на среднем стандартном бюджете всех возрастных групп, предложенная в окончательном отчете по исследованию минимального размера алиментов с учетом потребностей ребенка. Данная сумма округлена на двадцать евро в большую сторону, поскольку на момент вступления законопроекта в силу начальные данные, взятые за основу в исследовании, уже несколько устареют. Базовая сумма корректируется каждый год 1 апреля с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущие календарные годы, используя принцип сложного процента.

- Доход обязанного родителя. Как правило, к базовой сумме добавляется 3% от средней по Эстонии брутто-зарплаты за предшествующий календарный год. На момент вступления законопроекта в силу добавляемая сумма составит 43 евро, и она будет пересчитываться каждый год 1 апреля. Первый перерасчет на основе среднемесячной брутто-зарплаты 2021 года состоится 1 апреля 2022 года.

- Число получающих алименты детей в той же семье. Учитывая возможность немного сократить расходы при воспитании сразу нескольких детей (повторное использование мебели, одежды, игрушек и т. д.), размер алиментов начиная со второго ребенка предусматривается на 15% меньше суммы алиментов на первого ребенка. Размер алиментов не сокращается для близнецов и детей с разницей в возрасте более трех лет.

- Семейные пособия. При установлении суммы алиментов учитываются пособие на ребенка и пособие многодетной семьи. Если эти пособия получает взыскатель алиментов, то половина пособия вычитается из суммы алиментов на каждого ребенка. Если же их получает плательщик, то эта сумма засчитывается к алиментам.