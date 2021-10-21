Правительство хочет отвязать минимальный размер алиментов от минимальной зарплаты(19)
По словам министра юстиции Марис Лаури, нынешнее решение правительства — это большой шаг к уменьшению наиболее болезненных споров (споров по семейным делам) в наших судах. ”Одновременно с проектом по алиментам Рийгикогу рассматривает законопроект о семейном примирении, предполагаемая цель которого также состоит в том, чтобы родители пришли к соглашению, прежде чем обратиться в суд”, — сказала Лаури.
”Новая формула определения минимальной ставки алиментов, которая прописана в законе, основана на исследованиях, экономических показателях и учитывает различные экономические возможности семей. Таким образом, родители смогут прозрачным образом сами рассчитать, какую сумму алиментов, вероятно, взыскал бы суд, или воспользоваться создаваемым для этого веб-приложением”, — пояснила Лаури.
Подготовленный законопроект прошел два этапа согласования, после чего Министерство юстиции в обоих случаях (в январе и июне 2021 года) встречалось с представителями заинтересованных групп. Важным вопросом было внесение поправок в предыдущие судебные решения, которые министерство решило заморозить на текущем уровне с помощью прикладного положения. Это означает, что если в этом году законопроект будет принят в Рийгикогу и в новом году минимальная заработная плата снова повысится, то ранее взыскиваемая минимальная ставка алиментов сохранится на нынешних 292 евро.
”Понятно, что каждый родитель желает страстно отстаивать права своего ребенка, чтобы предложить ему самое лучшее. С тем же пылом во время процедуры рассмотрения этого проекта встали на защиту своих групп интересов также организации, представляющие родителей”, — признала министр вклад групп интересов. ”Однако следует отметить, что в некоторых случаях мнения были противоречивыми до такой степени, что не позволяли полностью учесть позиции обеих сторон. Пришлось сделать выбор, чтобы предотвратить новые споры по вопросам, которые уже были обсуждены”, — добавила Лаури, объясняя цель прикладного положения.
Таким образом, минимальная заработная плата, которая до сих пор бралась за основу при определении алиментов, заменяется формулой, состоящей из следующих критериев:
- Базовая сумма 200 евро. Базовая сумма алиментов — это минимальная сумма алиментов, основанная на среднем стандартном бюджете всех возрастных групп, предложенная в окончательном отчете по исследованию минимального размера алиментов с учетом потребностей ребенка. Данная сумма округлена на двадцать евро в большую сторону, поскольку на момент вступления законопроекта в силу начальные данные, взятые за основу в исследовании, уже несколько устареют. Базовая сумма корректируется каждый год 1 апреля с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущие календарные годы, используя принцип сложного процента.
- Доход обязанного родителя. Как правило, к базовой сумме добавляется 3% от средней по Эстонии брутто-зарплаты за предшествующий календарный год. На момент вступления законопроекта в силу добавляемая сумма составит 43 евро, и она будет пересчитываться каждый год 1 апреля. Первый перерасчет на основе среднемесячной брутто-зарплаты 2021 года состоится 1 апреля 2022 года.
- Число получающих алименты детей в той же семье. Учитывая возможность немного сократить расходы при воспитании сразу нескольких детей (повторное использование мебели, одежды, игрушек и т. д.), размер алиментов начиная со второго ребенка предусматривается на 15% меньше суммы алиментов на первого ребенка. Размер алиментов не сокращается для близнецов и детей с разницей в возрасте более трех лет.
- Семейные пособия. При установлении суммы алиментов учитываются пособие на ребенка и пособие многодетной семьи. Если эти пособия получает взыскатель алиментов, то половина пособия вычитается из суммы алиментов на каждого ребенка. Если же их получает плательщик, то эта сумма засчитывается к алиментам.
- Разделенное местожительство ребенка. Если ребенок живет у платящего алименты родителя как минимум 7 суток в месяц, усредняя по году, то сумма алиментов сокращается пропорционально со временем, которое ребенок проводит с обязанным платить алименты родителем. Таким образом, если ребенок живет с обоими родителями в равной степени, алименты могут быть востребованы только в том случае, если это связано с более высокими потребностями ребенка, значительной разницей в доходах родителей или с неравным распределением расходов на ребенка между родителями.
Например, если алименты выплачиваются на одного ребенка, ребенок проводит менее 7 дней в месяц с другим родителем и обязанный родитель получает средний по Эстонии доход, то сумма алиментов на одного ребенка составляет 213 евро в месяц.
Однако суд может увеличить сумму алиментов, рассчитанную на основе новых критериев, в соответствии с фактическими потребностями ребенка, доходом обоих родителей или фактическим распределением расходов на ребенка между родителями. Если доход обязанного родителя выше среднего, то к базовой сумме алиментов может быть добавлено, например, 3% от фактического дохода обязанного родителя вместо средней месячной брутто-зарплаты.
Сокращать размер алиментов можно только по веским причинам. Приводимый в качестве примера список веских причин для уменьшения алиментов остается тем же: нетрудоспособность родителя или ситуация, когда у родителя есть другой ребенок, который при взыскании алиментов в минимальном размере окажется менее обеспечен, чем получающий алименты ребенок.
Вопросом минимального размера алиментов министерство активно занимается с 2018 года, когда с намерением разработать законопроект в обществе разгорелись широкие дебаты по этой теме, и все заинтересованные стороны, которые предоставили министерству обратную связь в то время, были активно вовлечены в обсуждение.
В начале 2020 года завершилось исследование, проведенное Центром прикладных исследований социальных наук Тартуского университета в сотрудничестве с Pricewaterhouse Coopers Advisors, на основе которого началось составление законопроекта. Именно это исследование показало, что размер алиментов следует рассчитывать по формуле, которая учитывает наиболее важные факторы, связанные с жизнью ребенка и его родителей. Базовая сумма, предложенная в исследовании, составляла около 180 евро в месяц на ребенка, но в ходе разработки проекта эта сумма была увеличена до 200 евро.
Следующим шагом правительство представит законопроект в Рийгикогу, и до вступления в силу он должен пройти три чтения в парламенте.