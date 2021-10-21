Таллинн продолжит бесплатно раздавать горожанам медицинские маски

”Показатели заболеваемости COVID-19 находятся в тенденции роста, с каждым днем ситуация становится все более критичной. Больницы вынуждены рассматривать вопрос приостановления планового лечения, а медицинский персонал работает на грани человеческих возможностей, — подчеркнула вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. — Использование маски является простым и эффективным способом предотвращения распространения коронавируса в общественном пространстве. Таким образом каждый может внести вклад в сдерживание пандемии и скорейшее восстановление привычного уклада жизни. Со своей стороны, город прилагает усилия к тому, чтобы маски были доступны максимальному числу горожан, и чтобы ими активно пользовались во всех многолюдных местах”.

В соответствии с решением правительства Эстонской Республики, с понедельника, 25 октября, в Эстонии вступают в силу дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, направленные также на снижение нагрузки на больницы. Среди этих мер, в частности, ношение маски. Прикрывать нос и рот шарфом или тканью более недостаточно. Помимо этого, правительство настоятельно рекомендует ношение масок лицам в возрасте от 12 лет при участии в организованной деятельности, во время которой проверяется факт вакцинации или перенесенной болезни — например, в кинотеатре, театре или на концерте. Распространение коронавируса предотвращают только медицинские или аналогичные по характеристикам маски, поэтому рекомендуется пользоваться именно ими.

Многодетным семьям (с тремя и более детьми) будет выдано по две пачки масок. Родителям-одиночкам, а также получателям зависящего от дохода пособия и пенсионерам — одна упаковка медицинских масок (50 шт.).

Маски будут выдаваться в районных управах, при себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ, а пенсионерам — пенсионное удостоверение. Отправляясь за масками, следует удостовериться в отсутствии симптомов заболевания. На месте нужно соблюдать требования эпидемиологической безопасности.