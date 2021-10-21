ОФИЦИАЛЬНО | Правительство одобрило новые распоряжения, связанные с мерами по контролю за распространением COVID-19

Изменение распространяется на занятия взрослых спортом, тренировки, участие в молодежной работе, деятельность и образование по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации. В отношении курсов повышения квалификации и связанных с ними экзаменов вводится исключение, согласно которому можно довести до конца обучение, которое необходимо для получения срочного свидетельства о квалификации. Исключение необходимо, поскольку в определенных случаях условием для допуска к работе является наличие срочного свидетельства, подтверждающего наличие соответствующей квалификации.

Люди, которые не прошли вакцинацию и не переболели, не могут в дальнейшем участвовать и в спортивных соревнованиях, а также в спортивных и физкультурных мероприятиях, ходить в общественные бани, СПА, бассейны, аквацентры, на конференции, в театры, на концерты и в кино, принимать участие в развлекательных мероприятиях, посещать музеи и выставки или проводить время на месте в заведениях общественного питания. Также они не могут приходить на общественные собрания, которые проводятся в помещениях или на открытой территории в ограниченном пространстве.

В трудовых отношениях в основе требований, соблюдение которых является основанием для допуска к работе, по-прежнему будет лежать проведенный работодателем анализ риска.

Тем же распоряжением ужесточается обязанность носить маску. В торговле и обслуживании выполнение обязанности носить маску должны также начать проверять оказывающие услугу лица и торговцы, в зоне торговли или обслуживания которых находится человек. Людей без масок допускать в зону торговли или обслуживания нельзя. Для предотвращения распространения вируса в этих помещениях необходимо обеспечить дистанцию между людьми.