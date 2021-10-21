Футзал Беларуси: ничья лидеров и новый титульный спонсор кубка

К очному поединку ВРЗ и ВИТЭН подошли со стопроцентным результатом – три победы в трёх матчах, столько же в своём активе имел гомельский БЧ, который открывал тур в субботу. Было очевидно, что их троевластие закончится уже в воскресенье.

БЧ свою миссию выполнил на сто процентов, добившись уверенной победы над «Первым регионом» в Бресте. Гомельчане не оставили хозяевам ни единого шанса, увезя с запада страны разгромную победу 10:0. К слову, «Первый регион» уже начинает привыкать к таким поражениям: после пяти матчей брестчане не набрали ни одного очка и имеют катастрофическую разницу забитых и пропущенных мячей – 7:41. Очевидно, что «Первый регион» не выглядит готовым конкурировать с другими клубами Высшей лиги, и как команда будет выходить из этой ситуации пока совершенно не понятно.

Матч ВРЗ и ВИТЭН местами больше напоминал гроссмейстерский поединок, чем игру в футзал. Было очевидно, что игра идёт до ошибки, и огромного количества голов в ней ждать не стоит. Команды довольно быстро обменялись голами, и предпочитали выжидать ошибки друг друга, чем создавать моменты самостоятельно, а когда они, наконец, появлялись, лучшим образом себя проявляли вратари. Конечный итог – весьма нескучные 1:1, и очевидно, что этот матч был не последним словом в противостоянии этих команд в нынешнем сезоне.

Другой претендент на титул, минская «Столица», кажется, выходит на свой пик: после крупного поражения (2:8) от ВРЗ в стартовом туре команда Дмитрия Камеко выглядит неудержимой. 5:0 против ЦКК, 11:1 против «Борисов-900», и вот теперь теперь в стенах арены «Уручье» было уничтожено «Охрана-Динамо» (9:0). В конце месяца «Столица» пожалует в Гомель на матч с БЧ, и это, безусловно, будет главным событием октября.

Кроме того, в эти выходные состоялась пресс-конференции, на которой был объявлен новый титульный спонсор розыгрыша кубка страны, который теперь носит название BYNEX Кубок Беларуси. Федерация футбола Беларуси заключила контракт с криптовалютной биржей BYNEX сроком на три года. Примечательно, что впервые в истории мирового футзала призовой фонд будет выплачен в криптовалюте – команды будут биться за 27 лайткоинов (около 4075 евро). Розыгрыш BYNEX Кубка Беларуси стартует в ноябре этого года, а финал четырёх состоится 8-9 января 2022 года на минской арене «Уручье».