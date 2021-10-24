Глава EMO Ида-Таллиннской центральной больницы: у нас серьезный кадровый кризис. Новое поколение не желает работать в советских традициях

Популярной в социальных сетях стала фотография, сделанная позавчера сотрудницей Ида-Таллиннской центральной больницы, на которой видна очередь из машин скорой помощи у отделения экстренной медицины.

"У нас серьезный кадровый кризис, — говорит врач. — Хочу отметить, что вопрос не только в коронавирусе. Серьезные проблемы были и раньше, но коронакризис их выдвинул на первый план. Рост нагрузки связан не только с притоком больных, но и с сокращением числа персонала".

В штатном расписании отделения 12 врачей, но заполнены только шесть мест. Из 35 медсестер не хватает 11. "По мере сил исправляем ситуацию с помощью студентов-медиков, то есть тех, кто учится на врача, но еще не имеет соответствующего диплома", — объясняет Пыллувеэр.

Причины у уходящих с работы разные. "Прежде всего нужно понимать, что часть просто уходят на пенсию. Меняется и поколение. В советское время нас воспитывали в таком духе: нужно делать, а не хныкать! Новое поколение с таким положением больше не согласно. Не хотят дополнительных смен. Не желают жить с слишком большой нагрузкой, в прямом смысле — в больнице", — говорит врач и добавляет, что в условиях работы в постоянном стрессе деньги уже не так радуют.

По словам Пыллувеэра, не в силах начальника отделения чего-либо кардинально изменить, а обращения в более высокие инстанции существенного результата не дают. Такая же ситуация, по информации врача, и в других больницах, к примеру в Северо-Эстонской региональной (PERH).

Что делать? Пыллувеэр считает, что больницы должны продолжать совместную работу и поиск решений с профильными министерствами.

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