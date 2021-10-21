ЧП и криминал
21.10.2021, 15:16

Эстонского наркобарона Медуницу приговорили к 13 годам за решеткой. Туда же отправили и 9 членов его русскоязычной группировки

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конфискованы сотни тысяч евро
Foto: Karin Kaljuläte
Харьюский уездный суд в среду наконец достиг конечного решения по начавшемуся четыре года назад масштабному процессу о наркобизнесе. Организовавшего продажу наркотиков из Испании через Эстонию в Россию Евгения Медуницу и нескольких членов его группировки задержали в Испании еще в 2015 году и передали Эстонии в феврале 2017 года.

Согласно собранным прокуратурой доказательствам, под предводительством Медуницы (на фото крайний слева) через Эстонию каждый месяц проходили сотни килограммов наркотиков, за три года 1,2 тонны гашиша, что тогда стоило около 12 млн евро.

Медуница содержался под стражей более четырех лет и был отпущен на свободу с электронным браслетом по решению Госсуда в июне прошлого года.

Вот видео задержания Медуницы в Испании в 2015 году:

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