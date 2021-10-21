Эстонского наркобарона Медуницу приговорили к 13 годам за решеткой. Туда же отправили и 9 членов его русскоязычной группировки

Согласно собранным прокуратурой доказательствам, под предводительством Медуницы (на фото крайний слева) через Эстонию каждый месяц проходили сотни килограммов наркотиков, за три года 1,2 тонны гашиша, что тогда стоило около 12 млн евро.

Медуница содержался под стражей более четырех лет и был отпущен на свободу с электронным браслетом по решению Госсуда в июне прошлого года.

Вот видео задержания Медуницы в Испании в 2015 году: