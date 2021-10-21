21.10.2021, 15:16
Эстонского наркобарона Медуницу приговорили к 13 годам за решеткой. Туда же отправили и 9 членов его русскоязычной группировки(5)
конфискованы сотни тысяч евро
Foto: Karin Kaljuläte
Харьюский уездный суд в среду наконец достиг конечного решения по начавшемуся четыре года назад масштабному процессу о наркобизнесе. Организовавшего продажу наркотиков из Испании через Эстонию в Россию Евгения Медуницу и нескольких членов его группировки задержали в Испании еще в 2015 году и передали Эстонии в феврале 2017 года.