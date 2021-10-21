Maxima впервые за два года открыла новый магазин(5)
”Covid притормозил наш процесс реновации и открытия новых магазинов — в последний раз мы открывали новый магазин два года назад в Копли, в Таллинне”, — сказал на открытии магазина Лаагри генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. По его словам, в этом году Maxima Eesti уделяла большое внимание обновлению магазинов, и магазин в Лаагри был построен на базе обновленной концепции.
”Мы находимся там же, где и наш клиент, открываем магазины, где видим соответствующие ожидания клиента от нас”, — отметил Волкас. Цель Maxima Eesti — в ходе процесса обновления предложить клиентам, прежде всего, то, что они хотят и ожидают от розничной сети. Речь идет об удобном домашнем магазине с качественными отечественными товарами по хорошей цене. Обновленный X-формат делает все это возможным в небольшом магазине. ”Новый магазин — это новое начало как для наших сотрудников, так и для клиентов”, — подчеркнул генеральный директор Maxima Eesti.
Жители Лаагри давно ждали открытия Maxima, чтобы можно было еще выгоднее наполнять ежедневную потребительскую корзину. Такого магазина в этом районе раньше не было. Хотя в последние недели низкие цены в честь открытия различных магазинов вызвали у общественности большое оживление, это обычное явление при открытии новых магазинов. Maxima в Лаагри в этом плане не исключение, посетители магазина могут наслаждаться действительно выгодными предложениями в честь открытия до 25 октября. Например, килограмм бананов стоит 0,35 евро, охлажденное филе лосося — 5,95 евро, а 150-граммовая упаковка масла Eesti Taluvõi — 0,85 евро.
”Лаагри — быстрорастущий и развивающийся район. В пятилетней перспективе здесь определенно поселится еще тысяча человек, и останется еще перспектива дополнительного прироста от трех до четырех тысяч жителей. Я думаю, что Maxima сделала правильный стратегический выбор и вовремя появилась на месте”, — сказал на открытии магазина старейшина волости Сауэ Андрес Лайск. Он подчеркнул, что местным жителям определенно нужно больше выбора, и Maxima со своим новым магазином предлагает его.
Если раньше свежая рыба была доступна только в супермаркетах Maxima XX и гипермаркетах XXX, то теперь холодильники для рыбы доступны и в домашних магазинах. Увеличился в магазинах и выбор продуктов. Таким образом, в открытом сегодня магазине в Лаагри можно найти свежую рыбу, мясо, молочные продукты, выпечку и все это в хорошем ассортименте, в основном от местных производителей.
”Мы также много лет работаем над тем, чтобы предлагать покупателям максимально широкий выбор местных продуктов питания, и благодаря хорошему сотрудничеству с эстонскими производителями львиная доля продаваемых молочных, мясных и хлебобулочных продуктов — отечественного происхождения”, — сказал Эдвинас Волкас. ”Также при обновлении магазинов одной из наших целей было предложить покупателям более широкий ассортимент продукции местных и любимых брендов”, — подчеркнул он.
Этим летом компания Maxima начала обновлять магазины шаговой доступности, к концу года обновление формата произойдет в половине магазинов Maxima в Эстонии. Обновление всех магазинов Maxima X будет завершено в первом квартале следующего года. Помимо расширения ассортимента, Maxima также меняет интерьеры торговых залов магазинов, делая их проходы шире и удобнее.
Всего в Эстонии у Maxima имеется 58 магазинов шаговой доступности X, 21 супермаркет XX и три гипермаркета XXX. Розничной сети также принадлежат восемь кулинарных цехов и логистический центр. Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В компании Maxima в Эстонии работает более 3700 человек. Каждый день магазины Maxima обслуживают в среднем 135 000 человек. Компания работает в Эстонии с 2001 года.