За рубежом
21.10.2021, 17:42

Подводный Чернобыль? 50 тысяч тонн химоружия на дне Балтийского моря: что с ними делать

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Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS
Балтийское море — свидетель бессчетного количества конфликтов и морских сражений. По мнению Организации объединенных наций (ООН), Балтика традиционно входит в топ-5 самых загрязненных морей в мире. Такое положение предопределили география и огромные территории стоков — отходы идут из России, Финляндии, Скандинавских стран, Германии и балтийских республик. Однако главная опасность таится в глубине. После Второй мировой войны на дне моря затопили 50 тысяч тонн химического оружия, начиненного боевыми отравляющими веществами, пишет rus.delfi.lv.

В Балтийском море насчитывается не меньше 60 химических свалок — так называемых кладбищ. Около 15 000 из 50 000 тонн затопленных боеприпасов забиты токсичными ядами. Самые крупные захоронения находятся около островов Борнхольм и Готланд. Помимо этого, десятки тысяч тонн химоружия после войны затапливали в проливах Скагеррак и Малый Бельт. В первом случае это делали американцы, французы и англичане, во втором — немцы. Также союзники сбрасывали токсичные отходы и в Борнхольмском бассейне, но для стран Балтии наибольший интерес представляет Готландская впадина — здесь, по имеющимся данным, на глубине от 70 до 120 метров покоятся около 2 000 тонн химоружия. 

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