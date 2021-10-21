21.10.2021, 17:42
Подводный Чернобыль? 50 тысяч тонн химоружия на дне Балтийского моря: что с ними делать(6)
Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS
Балтийское море — свидетель бессчетного количества конфликтов и морских сражений. По мнению Организации объединенных наций (ООН), Балтика традиционно входит в топ-5 самых загрязненных морей в мире. Такое положение предопределили география и огромные территории стоков — отходы идут из России, Финляндии, Скандинавских стран, Германии и балтийских республик. Однако главная опасность таится в глубине. После Второй мировой войны на дне моря затопили 50 тысяч тонн химического оружия, начиненного боевыми отравляющими веществами, пишет rus.delfi.lv.