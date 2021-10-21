Подводный Чернобыль? 50 тысяч тонн химоружия на дне Балтийского моря: что с ними делать

В Балтийском море насчитывается не меньше 60 химических свалок — так называемых кладбищ. Около 15 000 из 50 000 тонн затопленных боеприпасов забиты токсичными ядами. Самые крупные захоронения находятся около островов Борнхольм и Готланд. Помимо этого, десятки тысяч тонн химоружия после войны затапливали в проливах Скагеррак и Малый Бельт. В первом случае это делали американцы, французы и англичане, во втором — немцы. Также союзники сбрасывали токсичные отходы и в Борнхольмском бассейне, но для стран Балтии наибольший интерес представляет Готландская впадина — здесь, по имеющимся данным, на глубине от 70 до 120 метров покоятся около 2 000 тонн химоружия.